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Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста

06 ноября 2023, 12:27
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что Блиновская уверяет, что всему виной система противовоздушной безопасности, которая глушит датчик отслеживания местоположения. Браслет, который находится на ноге у блогерши, держит связь с системой контроля. Если она покидает свой дом, то сотрудники ФСИН мгновенно получают уведомление об этом. Сообщается, что такие нарушения фиксировались несколько десятков раз.

Сотрудники правоохранительных органов приезжали домой к Блиновской, однако нарушения не зарегистрировали. В это время блогерша находилась в месте исполнения меры пресечения, которое ей назначил суд. По результатам проверки, систем ПВО рядом с её домом не оказалось.


Напомним, что блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денег. В период с 2019 по 2021 годы её налоговая задолженность дошла до отметки в более чем 918 миллионов рублей.

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#арест
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#фсин
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В Красноярске задержали женщину, изрезавшую 16-летней девочке лицо
06 ноября 2023, 12:01

Фото: iStock/maxim4e4ek

Полиция установила личность и задержала женщину, которая напала на школьницу, отняла смартфон и изрезала ей лицо перочинным ножом.
Об этом пишет Telegram-канал «МВД 24». С заявлением в полицию обратились родители 16-летней школьница, которая шла из больницы через сквер Уютный. Неожиданно на неё набросилась незнакомая женщина и отобрала у неё телефон.

Девочка попыталась отнять смартфон, а женщина порезала ей лицо перочинным ножом. Школьница добежала до поликлиники. Там ей оказали первую помощь и вызвали полицию.

Через сутки женщину задержали. Ей оказалась ранее судимая 32-летняя жительница Красноярска. Возбуждено уголовно дело.

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#красноярский край
#школьники
#полиция
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В Петербурге Mercedes с беременной утонул в Неве, пока любовник курил
06 ноября 2023, 11:40

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Автомобиль Mercedes, где находилась 33-летняя медсестра, скатился в Неву и утонул, пока её любовник курил недалеко от места ЧП.
РЕН ТВ пишет, что женщина и её любовник решили заняться любовью в автомобиле на берегу Невы. Мужчина вышел покурить, автомобиль начал скатываться в реку вместе с женщиной.

«Он пытался остановить машину, но не смог и сам выскочил из тонущего  Mercedes», – рассказал источник.
По предварительной версии, причиной трагедии стало то, что мужчина не поставил автомобиль на ручник. Оказалось, что утонувшая женщина была медсестрой в одной из детских поликлиник в Невском районе. До своего дня рождения погибшая не дожила 4 дня. 78.ru пишет, что женщина была беременна. 

Труп девушки извлекли из реки и направили в морг для установления точной причины смерти. Мужчина задержан и доставлен в отдел. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#санкт-петербург
#дтп
#авария
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В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля
Cumhuriyet: в Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля
06 ноября 2023, 10:49

Фото: iStock/andwill

Неизвестный принес коробку мышей в отделение ресторана быстрого питания McDonald's в Стамбуле в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает Cumhuriyet.
Сообщается, что во время освобождения мышей в ресторане быстрого питания мужчина прокричал: «ешьте не мясо мусульман, а этих мышей». Последствия инцидента для злоумышленника остаются неизвестными.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#мясо
#министр
#мужчина
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В Приморском крае рабочий погиб во время взрыва, возбуждено уголовное дело
06 ноября 2023, 10:15

Фото: iStock/Akintevs

Следователи возбудили уголовное дело после гибели иностранца во время взрыва неустановленного предмета во время работ по найму в пригороде Владивостока.
РИА новости пишет, что днём 3 ноября два иностранных гражданина, работавших по найму на придомовой территории частного дома на улице Верещагина во Владивостоке, неосторожно обращались с неустановленным предметом. Произошёл взрыв.

44-летний иностранец погиб на месте, другого доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели троих подростков. Тела подростков 17 и 16 лет обнаружили в квартире на проспекте Чекистов. Подростков без сознания увидела родственница одного из подростков, она и сообщила в полицию.

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В Серпухове при загадочных обстоятельствах умерла пятиклассница

В Красноярском крае трехлетний малыш умер, съев домашнюю котлету
#рабочие
#чп
#следователи
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В Серпухове при загадочных обстоятельствах умерла пятиклассница
06 ноября 2023, 09:30

Фото: istocK/Soumen Hazra

У школьницы открылось сильное кровотечение из носа после семейного праздника, а спустя несколько часов она умерла.
Shot пишет, что 11-летней девочке диагностировали гайморит. В конце октября ученица 5 класса сходила на приём к врачу с симптомами ОРВИ. После осмотра её отправили к лору, который выписал уколы и промывание носа. Состояние девочки улучшилось.
 
В пятницу семья праздновала день рождения младшей дочери, ей исполнялся год. На праздник была приглашена одноклассница старшей дочери. После застолья девочки ушли вместе спать в комнату. Посреди ночи старшей сестре резко стало плохо: её начало тошнить, а утром из носа пошла кровь.
 
Ребёнка госпитализировали, но медики не смогли её спасти — около 12 часов дня девочка умерла. Точную причину смерти установит экспертиза. Пятиклассница росла в благополучной семье, хорошо училась в школе, занималась танцами и волейболом.

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В Крыму в результате ДТП опрокинулся микроавтобус с 15 пассажирами
06 ноября 2023, 05:57

Фото: iStock/Halfpoint

Микроавтобус с пятнадцатью пассажирами опрокинулся на трассе в Крыму после того, как столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России по Республике Крым.
В результате происшествия пострадали трое — женщина 1987 года рождения, а также двое детей, 2011 и 2018 годов рождения соответственно.

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#пострадавшие
#крым
#дтп
#мвд
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В Краснодаре в одной из квартир нашли тела троих подростков
СК: В Краснодаре в одной из квартир нашли тела троих подростков
06 ноября 2023, 05:27

Фото: iStock/artolympic

В Краснодаре следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели троих подростков. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
Тела подростков 17 и 16 лет были обнаружены в квартире на проспекте Чекистов. Подростков без сознания увидела родственница одного из подростков, она и сообщила в полицию.

Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли тело ещё одного 16-летнего юноши.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия специалисты изъяли предметы для приёма наркотиков.

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Немецких журналистов телеканала ARD задержали израильские военные
Tagesschau: Немецких журналистов телеканала ARD задержали израильские военные
06 ноября 2023, 04:49

Фото: iStock/e-crow

​Военнослужащие Израиля на Западном берегу реки Иордан задержали съёмочную группу журналистов немецкого телеканала ARD. Военные угрожали журналистам, пишет Tagesschau.
Журналистов задержали неподалеку от города Хеврон. По словам корреспондента ARD Ян-Кристофа Китцлера, возможно, израильские военные находились в резерве, состоявшем из местных жителей.

«Журналистам, которые хотят освещать события, происходящие на Западном берегу в тени войны в секторе Газа, очевидно, не позволяют это делать. И всё это от имени израильских вооруженных сил», ― цитирует издание слова собеседника из телевизионной группы.

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#минздрав
#израиль
#военные
#журналист
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В Петербурге ищут мужчину, который приставал к девятилетней девочке в самолёте
06 ноября 2023, 04:12

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге разыскивают пожилого пассажира рейса из Сургута, который во время трёхчасового перелёта насильно делал массаж девятилетней девочке. Об этом пишет «Mash на Мойке».
По информации канала, девочка летела одна. Пожилой мужчина узнал об этом и настойчиво стал навязывать школьнице бесплатные услуги массажа.

После прибытия самолёта она рассказала об этом отцу, а тот обратился к сотрудникам аэропорта. Выяснилось, что пассажиру 80 лет, его местонахождение в настоящее время уточняется. 

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#мужчина
#девочка
#самолет
#санкт-петербург
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Достижения.рф