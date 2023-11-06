Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Блогера Елену Блиновскую подозревают в нарушении домашнего ареста. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что Блиновская уверяет, что всему виной система противовоздушной безопасности, которая глушит датчик отслеживания местоположения. Браслет, который находится на ноге у блогерши, держит связь с системой контроля. Если она покидает свой дом, то сотрудники ФСИН мгновенно получают уведомление об этом. Сообщается, что такие нарушения фиксировались несколько десятков раз.
Сотрудники правоохранительных органов приезжали домой к Блиновской, однако нарушения не зарегистрировали. В это время блогерша находилась в месте исполнения меры пресечения, которое ей назначил суд. По результатам проверки, систем ПВО рядом с её домом не оказалось.
Напомним, что блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денег. В период с 2019 по 2021 годы её налоговая задолженность дошла до отметки в более чем 918 миллионов рублей.
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Сотрудники правоохранительных органов приезжали домой к Блиновской, однако нарушения не зарегистрировали. В это время блогерша находилась в месте исполнения меры пресечения, которое ей назначил суд. По результатам проверки, систем ПВО рядом с её домом не оказалось.
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Екатерина Коршунова