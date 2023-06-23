Блогера хотят лишить родительских прав из-за блатного воспитания ребёнка

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Уточняется, что жительница Архангельска 21-летняя Ника пытается привить своему малолетнему ребёнку своеобразный музыкальный вкус. Она включает малышу запрещённые песни, общается с ним на блатном жаргоне и всё это выкладывает в свой Telegram-канал, где у неё 500 подписчиков. Зрители забили тревогу от увиденного и пожаловались на странную маму в правоохранительные органы. Ни полиция, ни органы опеки не нашли нарушений в воспитании несовершенно летнего ребёнка, однако теперь женщина находится на особом контроле.