Блогера Шабутдинова арестовали до 16 декабря по делу о мошенничестве

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Блогера Аяза Шабутдинова обвиняют в 8 случаях мошенничества, совершённых организованной группой в особо крупном размере.
Mash сообщает, что такое решение вынес столичный суд. Вину блогер не признал и просил не отправлять его в СИЗО. Ссылаясь на то, что студентов у него 20 тысяч, а в полицию обратились всего 8 человек, а ущерб по заявлениям всего 4 млн при доходе блогера в 300 млн только за нынешний год.
Во время заседания стало известно, что у Аяза Шабутдинова кроме российского есть гражданство Сент-Люсииа — маленького островного государства в Северной Америке, которое является членом Содружества наций. По этому документу Шабутдинов выезжал за рубеж в обход санкций. Также у него нашли визы в США, Италию, ОАЭ и удостоверение резидента Эмиратов, где он приобрёл недвижимость в 2021–2022 годах.
Гендиректора «Лайк центр» Василия Алексеева объявили в розыск. Сообщается, что он успел скрыться в ОАЭ.
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Во время заседания стало известно, что у Аяза Шабутдинова кроме российского есть гражданство Сент-Люсииа — маленького островного государства в Северной Америке, которое является членом Содружества наций. По этому документу Шабутдинов выезжал за рубеж в обход санкций. Также у него нашли визы в США, Италию, ОАЭ и удостоверение резидента Эмиратов, где он приобрёл недвижимость в 2021–2022 годах.
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Мария Фирсова