Блогера Шпака оштрафовали на 250 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

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Тверской суд Москвы оштрафовал блогера Александра Шпака на 250 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает «РИА Новости».
«Шпаку А.К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей, по 50 тысяч по каждому протоколу», - прокомментировали ситуацию в суде.
Отмечается, что это не первый случай, когда Шпак получает штраф по протоколу «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».
Напомним, ранее двоих мужчин в Москве задержали из-за цветов одежды, на них составили протоколы за дискредитацию ВС России.
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