Блогерша-сыроед из Казани умерла от истощения в Малайзии

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Блогерша-сыроед из Казани Жанна Самсонова скончалась от истощения во время своего путешествия в Малайзию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что в последнее время женщина питалась дурианами и джекфрутами. Она вела блог по пропаганде веганской сыроедческой диеты, употребляя в еду кроме фруктов ростки семян подсолнечника и соки. Так она питается уже более 10 лет.
В последние дни жизни у блогерши сильно отекли ноги, также она приобрела очень болезненный вид. Тогда друзья уговорили ее обратиться к врачам, однако было уже поздно. По словам медиков, анализы у нее уже были как у мёртвого человека.
В день предполагаемого отлета домой в Казань, 21 июля, девушка умерла. По предварительным данным, причиной смерти стала холероподобная инфекция. Сначала тело планировали кремировать, однако после решили забальзамировать. Мать девушки никак не может добиться передачи тела дочери в Россию.
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В последние дни жизни у блогерши сильно отекли ноги, также она приобрела очень болезненный вид. Тогда друзья уговорили ее обратиться к врачам, однако было уже поздно. По словам медиков, анализы у нее уже были как у мёртвого человека.
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Элина Позднякова