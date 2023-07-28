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Блогерша-сыроед из Казани умерла от истощения в Малайзии

28 июля 2023, 21:25

Фото: iStock/Aamulya

Блогерша-сыроед из Казани Жанна Самсонова скончалась от истощения во время своего путешествия в Малайзию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что в последнее время женщина питалась дурианами и джекфрутами. Она вела блог по пропаганде веганской сыроедческой диеты, употребляя в еду кроме фруктов ростки семян подсолнечника и соки. Так она питается уже более 10 лет.

В последние дни жизни у блогерши сильно отекли ноги, также она приобрела очень болезненный вид. Тогда друзья уговорили ее обратиться к врачам, однако было уже поздно. По словам медиков, анализы у нее уже были как у мёртвого человека.


В день предполагаемого отлета домой в Казань, 21 июля, девушка умерла. По предварительным данным, причиной смерти стала холероподобная инфекция. Сначала тело планировали кремировать, однако после решили забальзамировать. Мать девушки никак не может добиться передачи тела дочери в Россию.

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Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме с «Госуслугами»
28 июля 2023, 21:51

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье отметили массовые случаи мошенничества от имени портала госуслуг, связанные с потерей доступа к учётной записи. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Гражданам поступают мошеннические звонки от якобы сотрудников службы безопасности «Госуслуг». Им сообщают о попытках смены телефонного номера в учётной записи. Злоумышленники обращаются к потенциальной жертве по имени и отчеству, называют номер телефона, адрес и дату рождения», – говорится в сообщении.
Якобы для предотвращения процедуры смены номера, мошенники запрашивают код из СМС, который приходит на номер телефона, а затем крадут учётную запись и меняют пароль, привязанный к номеру телефона.
 
Так мошенники получают доступ ко всем персональным данным пользователя портала, с помощью которых они могут оформить кредит или микрозаём на имя владельца учётной записи.
 
Подмосковное ГУРБ призвало жителей Подмосковья при подозрительных звонках немедленно прекратить разговор. А если мошенники уже получили доступ к аккаунту, нужно обратиться в МФЦ или техподдержку через личный кабинет на «Госуслугах».

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#безопасность
#мошенники
#преступление
#госуслуги
#портал
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Юноша из Пермского края пропал в районе перевала Дятлова
28 июля 2023, 18:46

Фото: istockphoto/Olga_Gavrilova

На Северном Урале в районе перевала Дятлова в Свердловской области второй день идут поиски 18-летнего Даниила Карпикова. Молодого человека в последний раз видели 26 июля.
Поисками юноши занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв» и полицейские. Молодой человек высокого роста и худощавого телосложения. В незнакомые и печально известные места он отправился в одиночку, передает сетевое издание «КП - Екатеринбург». Сообщается, что Даниил нуждается в медицинской помощи.

Перевал Дятлова известен трагедией, происшедшей там 2 февраля 1959 года. Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход по горному перевалу и бесследно исчезла. Происшествие было признано несчастным случаем, вызванным природными явлениями, однако из-за отсутствия каких-либо следов пропавших туристов позже возникло множество альтернативных версий их гибели, которые до настоящего времени привлекают внимание публики.

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#человек
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#екатеринбург
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Над Ростовской областью сбита еще одна ракета ВСУ
Система ПВО сбила ракету в Азовском районе Ростовской области
28 июля 2023, 17:39

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что российская система противовоздушной обороны сбила еще одну ракету в Азовском районе региона.
«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты, на этот раз в Азовском районе», — сообщил Голубев.

В настоящее время уточняются последствия на земле.

Также жители Ростова, Азова и Чалтыря сообщают о взрывах. По предварительным данным, работает система ПВО.

Днем 28 июля Голубев на форуме «Россия – Африка» заявил, что система противовоздушной обороны надёжно защищает регион от вражеских ракет. По его словам, система противовоздушной обороны в регионе работает надёжно. Он объяснил, что уже были сбиты вражеские ракеты.

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МЧС: семь человек госпитализированы после взрыва в Таганроге

#россия
#губернатор
#африка
#жители
#регион
#ракеты
#пво
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МЧС: семь человек госпитализированы после взрыва в Таганроге
28 июля 2023, 17:31

Фото: iStock/maxim4e4ek

В МЧС России сообщили, что в результате взрыва в Таганроге семь человек были доставлены в медицинские учреждения. Всего известно о 12 пострадавших, передает РИА Новости.
«Количество человек, направленных в медицинские учреждения, увеличилось до семи», - говорится в сообщении.
 
По предварительным данным, шесть человек из числа госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести. 
Место взрыва сейчас оцеплено, однако там дежурит один экипаж скорой помощи. Однако, предварительно, из-под завалов достали уже всех пострадавших. При этом место проверяют саперы.

При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

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#губернатор
#человек
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Ростовский губернатор раскрыл подробности взрыва в Таганроге
Ростовский губернатор Голубев: эпицентр взрыва пришелся на Таганрогский художественный музей
28 июля 2023, 17:14

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.
«Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки», - уточнил Голубев. 

Также, по его словам, выбило рамы в окнах и балконах соседнего многоквартирного  дома. Таким образом, в результате происшествия девять человек были госпитализированы в средней и легкой степени тяжести.

Днем 28 июля Голубев на форуме «Россия – Африка» заявил, что система противовоздушной обороны надёжно защищает регион от вражеских ракет. По его словам, система противовоздушной обороны в регионе работает надёжно. Он объяснил, что уже были сбиты вражеские ракеты.

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В результате взрыва в Таганроге пострадали люди

#человек
#происшествия
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#дома
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В Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе
Хинштейн: На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел теракт
28 июля 2023, 16:59

Фото: iStock/dzika_mrowka

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам депутата, на территории предприятия было приведено в действие взрывное устройство. 

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. В настоящее время, прибывшие на место оперативные службы, устанавливают вид взрывного устройства и лиц, причастных к совершению преступления. 

Прежде сообщалось о взрыве в Таганроге, причиной которого, могла стать ракета. 
 
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#пожар
#чп
#предприятия
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Власти назвали причину взрыва в Таганроге
Голубев: В центре Таганрога взорвалась предположительно ракета
28 июля 2023, 16:51

Фото: iStock/RamonCast

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета.
По его словам, в результате инцидента погибших нет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Четыре человека получили осколочные ранения.

Глава региона также сообщил, что в настоящее время уточняется информация о нанесенном ущербе.

Взрыв произошел возле кафе «Чехов сад». На месте происшествия образовалась глубокая воронка. Ударной волной выбило стекла в зданиях, расположенных недалеко от эпицентра взрыва. 

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#происшествия
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На месте взрыва в Таганроге обнаружены осколки от снаряда
28 июля 2023, 16:45

Фото: iStock/vmargineanu

В Таганроге недалеко от места взрыва обнаружены осколки, предположительно, от разорвавшегося снаряда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Очевидцы также делятся фотографиями найденных на месте происшествия мелких поражающих элементов.

На данный момент известно о 15 пострадавших, девять из них забрали бригады скорой помощи. Остальным медицинскую помощь оказали на месте. При этом один человек пока считается пропавшим без вести. Ведутся его поиски. Спасатели продолжают разбор завалов, местные жители также оказывают им помощь.

Напомним, взрыв в Таганроге произошел около 16 часов вечера. Взрыв произошел возле кафе «Чехов сад», по предварительным данным, взорвалась ракета.

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В результате взрыва в Таганроге пострадали люди

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#человек
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Число пострадавших при взрыве в Таганроге увеличилось
SHOT: Число пострадавших при взрыве в Таганроге увеличилось до 12
28 июля 2023, 16:40

Фото: iStock/maxim4e4ek

По информации портала, на месте взрыва обнаружены осколки от неизвестного снаряда. В результате ЧП образовалась воронка 5*5 метров. Число пострадавших увеличилось до 12, сообщает телеграмм-канал SHOT.
Прежде сообщалось о трех пострадавших, однако, медицинская помощь понадобилась еще 9 людям. Причина взрыва в настоящее время не названа. Экстренные службы работают на месте происшествия. ​

Власти региона не комментировали произошедшее. 

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