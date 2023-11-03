Блогеру Шабутдинову грозит до 10 лет колонии

Жительницу Уфы задержали по обвинению в убийстве приемного трехлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. По предварительным данным следствия, она избила ребенка и попыталась сделать вид, что он умер от падения с кровати.