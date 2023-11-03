Блогеру Шабутдинову грозит до 10 лет колонии

Фото: iStock/OlFedv
Блогеру Аязу Шабутдинову грозит до десяти лет колонии. Об сообщили в МВД РФ.
По данным МВД РФ, против Шабутдинова возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Ранее сообщалось, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.
Сейчас у Аяза 1,9 млн подписчиков, он обещает научить зарабатывать любого. 3 ноября Шабутдинов планировал запустить очередной курс.
Читайте также:
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против блогера Аяза Шабутдинова
Помощница блогера Шабутдинова опровергла его задержание
Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан в Москве
Ранее сообщалось, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. Отмечается, что блогер вернулся в российскую столицу из-за границы и отправился в съемные апартаменты. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.
Читайте также:
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против блогера Аяза Шабутдинова
Помощница блогера Шабутдинова опровергла его задержание
Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан в Москве
Екатерина Коршунова