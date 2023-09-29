Блогеру-сыроеду из Сочи грозит 15 лет тюрьмы за смерть младенца от истощения

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В Сочи будут судить блогера-сыроеда, младенец которого умер от истощения, об этом сообщили представители прокуратуры по региону в своем Telegram-канале.
По информации следствия, в феврале 2023 года у сожительницы обвиняемого родился сын весом в 2300 грамм. Отмечается, что ребенок был рожден в ненадлежащих условиях (не в больнице), а также не был зарегистрирован в ЗАГСе после появления на свет.
С 11 февраля по 8 марта отец ребенка, который практикует сыроедение, голодание и обливание холодной водой, проделывал все это с ребенком. Он также препятствовал матери, которая пыталась помешать этим «пыткам». В результате, вес ребенка снизился до 1600 грамм, у него развились первичная кахексия, как следствие отсутствия питания, а также острая двухсторонняя бронхопневмония. В судорогах, ребенка доставили медикам, однако, спасти мальчика не смогли.
Дело отца-сыроеда передали в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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С 11 февраля по 8 марта отец ребенка, который практикует сыроедение, голодание и обливание холодной водой, проделывал все это с ребенком. Он также препятствовал матери, которая пыталась помешать этим «пыткам». В результате, вес ребенка снизился до 1600 грамм, у него развились первичная кахексия, как следствие отсутствия питания, а также острая двухсторонняя бронхопневмония. В судорогах, ребенка доставили медикам, однако, спасти мальчика не смогли.
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Евгения Парфентьева