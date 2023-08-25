Bloomberg: Спецслужбы Польши ведут расследование причин вспышки болезни легионеров в Жешуве

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Польские власти и силовики пытаются выяснить, не является ли диверсией распространение инфекции, обнаруженной в городе, который является центром поставок НАТО в Украину. Об этом в пятницу пишет Bloomberg.
Заболевание уже унесло жизни семи человек, еще 113 госпитализированы. Местные власти ожидают выяснения источника вспышки к понедельнику, сообщила руководитель регионального правительства Эва Лениарт. По ее словам, люди заражались через загрязненную воду в системе водоснабжения. В понедельник в городе осуществят дезинфекцию подземных коммуникаций городской системы водопровода.
Польский город Жешув находится примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Он стал ключевым перевалочным пунктом для гуманитарной помощи и военных поставок со стороны стран Запада. Здесь расквартированы американские солдаты, а также установлены системы ПВО Patriot.
Легионеллёз (болезнь легионеров) — вид пневмонии. По данным ВОЗ, смертность от него достигает 10%. Характерными симптомами заболевания являются: общая интоксикация, лихорадка, поражение лёгких и центральной нервной системы, органов пищеварительного тракта.
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Польский город Жешув находится примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Он стал ключевым перевалочным пунктом для гуманитарной помощи и военных поставок со стороны стран Запада. Здесь расквартированы американские солдаты, а также установлены системы ПВО Patriot.
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Артем Путинцев