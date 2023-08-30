В Пермском крае женщина погибла в результате пожара в жилом доме

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В Пермском крае женщина погибла при пожаре в селе Мулянка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Отмечается, что огонь вспыхнул в одноэтажном доме, после чего распространился на 160 квадратов. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание и сумели отстоять одну из квартир, где хранились три газовых баллона. В спасательной операции принимали участие 27 человек и семь единиц техники.
Один житель сумел самостоятельно эвакуироваться до приезда экстренных служб. Спасти хозяйку квартиры не удалось.
Предварительно, причиной возгорание стало неосторожное курение.
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Один житель сумел самостоятельно эвакуироваться до приезда экстренных служб. Спасти хозяйку квартиры не удалось.
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Диана Аванесян