BMW с правительственными номерами загорелся на Ленинградском проспекте в Москве

Около 4 тонн пороха, переданных с оборонного завода для утилизации, хранилось в здании предприятия в Сергиевом Посаде, где в среду прогремел взрыв. Как передаёт ТАСС, это следует из материалов дела, оглашённых в Сергиево-Посадском суде Московской области.