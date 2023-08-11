BMW с правительственными номерами загорелся на Ленинградском проспекте в Москве

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Закреплённая за управлением делами президента BMW загорелась на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что горит моторный отсек. Иномарка принадлежит автобазе Управделами Президента.
В настоящее время возгорание удалось ликвидировать.
Напомним, ранее в Саратове на складе с этиловым спиртом произошел крупный пожар. Площадь пожара составила 400 кв. м. В результате происшествия, пострадал мужчина. Он был экстренно госпитализирован с многочисленными ожогами. Врачи оценили состояние пострадавшего, как тяжелое.
Что послужило причиной пожара, не установлено. Прибывшие на место инцидента сотрудники оперативных служб, устанавливают обстоятельства случившегося.
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В настоящее время возгорание удалось ликвидировать.
Что послужило причиной пожара, не установлено. Прибывшие на место инцидента сотрудники оперативных служб, устанавливают обстоятельства случившегося.
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Екатерина Коршунова