BMW сбил беспилотник, летевший над «Москва-Сити»

Фото: iStock/Naypong
В Москве водитель BMW сбил беспилотник, пролетавший недалеко от «Москва-Сити», кадры необычного ДТП публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, за рулем автомобиля находился менеджер банка «Траст». Сразу после аварии он вызвал на место происшествия полицию.
Приехавшие на место правоохранители установили, что сбитый дрон – это DJI Mavic Pro, предназначенный для профессиональной видеосъемки.
BMW в результате аварии получил незначительные повреждения – у автомобиля слегка поцарапан бампер.
Теперь полицейские разыскивают хозяина потерпевшего крушение дрона.
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Приехавшие на место правоохранители установили, что сбитый дрон – это DJI Mavic Pro, предназначенный для профессиональной видеосъемки.
Теперь полицейские разыскивают хозяина потерпевшего крушение дрона.
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Евгения Парфентьева