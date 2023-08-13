Бодибилдер из Боснии застрелил четырех человек в прямом эфире

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin
Известный боснийский культурист Нермин Сулейманович на фоне передозировки стероидами убил четырех человек во время прямой трансляции в соцсетях. За кровавой расправой наблюдали 12 тысяч зрителей.
Сулейманович был известен в своей стране не только как бодибилдер, но и как криминальный авторитет. 35-летний культурист успел получить несколько судимостей за причастность к торговле наркотиками. Впрочем, одно тесно связано с другим: он постоянно принимал стероиды, от которых разум его часто затуманивался и он впадал в буйство.
Вот и на этот раз его не на шутку «накрыло». Сулейманович включил прямую трансляцию в соцсетях и заявил, что сейчас покажет подписчикам «убийство в прямом эфире». После чего хладнокровно застрелил свою гражданскую жену, объявив, что это за то, что та несколько дней прятала от него его ребенка.
На этом помешавшийся культурист не успокоился. Он вышел на улицу и расстрелял первых встречных прохожих. Это оказались отец с сыном. Затем он выстрелил в двух полицейских, пытавшихся его задержать. Один из них был убит на месте, второй находится в больнице с тяжелым ранением. Также была ранена еще одна женщина, проходившая мимо. Когда прибывший усиленный наряд полиции заблокировал стрелка в тесном переулке, он пустил себе пулю в лоб. Убийца покончил с собой, но застреленных им ни в чем не повинных людей уже не вернешь.
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Вот и на этот раз его не на шутку «накрыло». Сулейманович включил прямую трансляцию в соцсетях и заявил, что сейчас покажет подписчикам «убийство в прямом эфире». После чего хладнокровно застрелил свою гражданскую жену, объявив, что это за то, что та несколько дней прятала от него его ребенка.
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Александр Бойцов