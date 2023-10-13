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Боец ЧВК «Вагнер» вернулся с СВО и погиб в ДТП под Волгоградом

Боец ЧВК «Вагнер» погиб в ДТП под Волгоградом
13 октября 2023, 13:44
Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

Боец ЧВК «Вагнер», вернувшийся со спецоперации в родной город Калач-на-Дону под Волгоградом, погиб в ДТП. Об этом сообщает региональный портал V1.ru со ссылкой на пресс-службу МВД Волгоградской области.
Согласно сообщению, 43-летний мужчина вступил в ЧВК «Вагнер» добровольно. После возвращения со спецоперации он устроился на работу в такси. В ночь на 12 октября он попал в аварию на регулируемом перекрестке и погиб. Его пассажиру и водителю второго автомобиля потребовалась помощь врачей.

У погибшего поенного осталось двое детей.


Ранее президент России Владимир Путин заявил, что несколько тысяч бойцов, которые ранее служили в частной военной компании «Вагнер», подписали контракт с Минобороны РФ.


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В Москве порноактриса вызвала полицию прямо на съёмки фильма
13 октября 2023, 14:01

Фото: iStock/fabioderby

В Москве порноактриса вызвала полицию прямо на съёмки, потому что ей не заплатили гонорар, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, правоохранители приехали на вызов на Ходынский бульвар. Там они обнаружили квартиру, обставленную камерами и световыми приборами, двоих мужчин, а также саму 25-летнюю уроженку Башкортостана, которая вызвала полицию.

Она заявила, что выполнила свою работу, однако, деньги ей платить отказались. Полицейским пришлось просмотреть видеоматериал, чтобы убедиться, что актриса не врёт. 

Всех участников съёмочной группы забрали в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. 

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При взрыве в афганской мечети погибли минимум 17 человек
13 октября 2023, 13:50

Фото: iStock/Leonid Ikan

При взрыве в афганской мечети погибли минимум 17 человек, еще 20 пострадали, об этом сообщил источник «РИА Новости».
Ранее стало известно, что взрыв прогремел у мечети в городе Пули-Хумри афганской провинции Баглан во время пятничной молитвы. 

По информации TOLOnews, взрыв произошел возле молитвенной комнаты Имама Замана. 

Причины взрыва в настоящий момент остаются неизвестными.

Напомним, ранее выпущенная палестинцами ракета упала рядом с мечетью имени Ахмата-Хаджи Кадырова в израильском селении Абу-Гош. Уточняется, что в соседнем здании ракетой повредило кондиционеры и выбило окно. Погибших в результате обстрела нет, три человека получили ранения.

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#афганистан
#погибшие
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СМИ: на севере Франции неизвестный убил учителя в школе
BFMTV: на севере Франции неизвестный убил учителя и ранил людей в школе
13 октября 2023, 13:03

Фото: iStock/zoka74

Неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Сообщается, что ранено несколько человек, один преподаватель убит. По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции.

Данные о жертвах нападения не называются. 

Ранее сообщалось о том, что в Пензе молодой парень во время ссоры столкнул свою девушку с лестницы. Молодая студентка неудачно упала и скончалась на месте, неделю не дожив до своего 18-летия. Тело девушки обнаружили другие студенты в пролете между этажами в здании общежития.

Молодой человек задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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#убийство
#мвд
#данные
#человек
#преподаватель
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Сухогруз с украинским зерном столкнулся со следовавшим из России судном
13 октября 2023, 11:58

Фото: iStock/nektofadeev@gmail.com

Два сухогруза столкнулись в Мраморном море у острова Мармара, оба они получили разрушения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
Согласно сообщению, столкнулись судно HAJE HALIMEH следовавшее из украинского порта Измаил в Валенсию, загруженное пшеницей и ASOMATOS, загруженное зерном. Оно шло с Кавказа в Россию и далее в израильский Ашдод. Уточняется, что палубы одного судна частично разрушена.

Также уточняется, что сухогрузы ходят под флагами Коморских островов и Панамы.

Накануне сообщалось, что правительство США ввело санкционные ограничения в отношении двух компаний и двух владельцев судов, перевозивших российскую нефть. Причиной стало нарушение так называемого потолка цен на «черное золото» из России.

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#судно
#контейнеры
#экспорт
#сделки
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Сигнал «Режим» вводили в Ленобласти из-за неопознанного объекта в небе
13 октября 2023, 11:39

Фото: iStockBiletskiy_Evgeniy

Сигнал «Режим» вводили в Ленинградской области из-за обнаружения неопознанного объекта в небе. Однако через пол часа он удалился самостоятельно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, объект был обнаружен силами противовоздушной обороны днем ранее в окрестностях Великого Новгорода. Утром около 9 утра воздушный объект двигался со скоростью 210 километров в час на высоте около 7,3–8,3 тысячи метров.

После обнаружения данного объекта был введен «Режим», в рамках которого гражданские самолеты сменили курс, а системы ПВО и воинские части пришли в боевую готовность. Однако вмешиваться не пришлось, так как объект пропал.

Накануне также сообщалось, что экипажи пяти пассажирских самолетов подали сигналы тревоги, когда пролетали над территорий России.

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#всу
#пво
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Низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами
ВНИИ ГОЧС: низкие уровни воды на Каспии грозят инцидентами с судами
13 октября 2023, 11:28

Фото: iStock/gorodenkoff

На этой неделе на Каспийском море из-за низких уровней воды могут произойти инциденты с судами различных классов. Об этом говорится на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Сообщается, что уровни воды ниже неблагоприятной отметки продолжают фиксироваться в Республике Дагестан, на Среднем Каспии, у Махачкалы. В этих регионах есть вероятность появления судебных прецедентов всех типов.

Согласно данным Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в целом гидрологическая обстановка на территории РФ соответствует сезонным нормам.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что уровень воды в Днепре в районе Запорожской АЭС резко снизился.

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#рф
#рогов
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ХАМАС сообщил о гибели 13 заложников из-за ударов Израиля по Газе
13 октября 2023, 11:01

Фото: iStock/Cavan Images

Тринадцать заложников, в том числе иностранных граждан, погибли из-за обстрелов Израилем сектора Газа. Об этом сообщили в военном крыле палестинского движения ХАМАС.
«Тринадцать военнопленных, в том числе иностранцев, были убиты в результате интенсивных сионистских бомбардировок Северной провинции и провинции Газа за последние 24 часа», - говорится в сообщении палестинского движения.

При этом уточняется, что шесть пленных погибли в Северной провинции в двух разных местах. Еще семь человек погибли в трех разных местах от обстрелов Израиля.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью бульдозеров разнесла пиццерию в городе Хувара за из-за рекламы с о снимком пожилой женщины, похищенной во время вторжения палестинских радикалов ХАМАС. 

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#женщины
#иран
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В Забайкалье бывшего сотрудника спецназа МВД осудили за убийство полицейского
13 октября 2023, 10:52

Фото: iStock/Zolnierek

Акшинский районный суд приговорил бывшего сотрудника спецназа МВД России к 9,5 года колонии строгого режима за убийство полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Подсудимому предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Сообщается, что с преступника также взыскали компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей в пользу супруги погибшего.

Напомним, в сентябре прошлого года сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков находился в служебной командировке в Акшинском районе, где был застрелен. Его тело обнаружили в служебной машине.

По словам сослуживцев погибшего, во время исполнения должностных обязанностей на них напали неизвестные. Однако, как стало известно, выстрел был произведен коллегой погибшего из-за необдуманных действий.

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В Красноярске родители-сыроеды убили двухлетнюю дочь
В Красноярске двухлетняя девочка умерла из-за родителей-сыроедов
13 октября 2023, 10:45

Фото: iStock/vmargineanu

В Красноярске двухлетняя девочка умерла в многодетной семье из-за родителей-сыроедов, которые также предпочитали нетрадиционную медицину. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По версии следствия, 35-летний Денис и 36-летняя Светлана перестали употреблять в пищу мясо и рыбу несколько лет назад. Свою маленькую дочь они кормили также. Из-за неполноценной еды у ребенка развилось хроническое расстройство питания и анемия.

Кроме того, родители девочки были сторонниками нетрадиционной медицины. Они не водили девочку к врачам и сами также не обращались к медицинским специалистам.

Недавно ребенок заболел и остро нуждался в помощи врачей. Однако ее родители пренебрегли этим. Через два дня болезни девочка умерла.
Известно, что в семье растут еще две дочки четырех и семи лет. Против родителей возбуждено уголовное дело. 

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#мясо
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