Боец ЧВК «Вагнер» вернулся с СВО и погиб в ДТП под Волгоградом

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Боец ЧВК «Вагнер», вернувшийся со спецоперации в родной город Калач-на-Дону под Волгоградом, погиб в ДТП. Об этом сообщает региональный портал V1.ru со ссылкой на пресс-службу МВД Волгоградской области.
Согласно сообщению, 43-летний мужчина вступил в ЧВК «Вагнер» добровольно. После возвращения со спецоперации он устроился на работу в такси. В ночь на 12 октября он попал в аварию на регулируемом перекрестке и погиб. Его пассажиру и водителю второго автомобиля потребовалась помощь врачей.
У погибшего поенного осталось двое детей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что несколько тысяч бойцов, которые ранее служили в частной военной компании «Вагнер», подписали контракт с Минобороны РФ.
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У погибшего поенного осталось двое детей.
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Элина Позднякова