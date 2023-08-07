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Боец MMA Дакаев задержан за выбивание долгов под видом сотрудника ФСБ

07 августа 2023, 20:06

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Бойца MMA Ибрагима Дакаева и его друга Джабраила Висаригова задержали после того, как Дакаев заставил москвича перевести деньги бывшей жене. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что 5 августа в полицию поступило обращение от 27-летнего Романа, который рассказал, что в его съёмную квартиру в Кузьминках пришли двое мужчин, которые показали удостоверение ФСБ и с угрозами заставили его перевести 13 тысяч рублей его бывшей жене, с которой Роман состоит в ссоре. После чего молодого человека заставили перевести его бывшей жене еще 62 тысячи рублей.

Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников. Отмечается, что на 25-летних Джабраила Висаригова и Ибрагима Дакаева звели уголовное дело по статье о самоуправстве с угрозой применения насилия. Им грозит до 5 лет лишения свободы.


Напомним, ранее 71-летний житель Омска ранил троих мужчин, выпивавших и шумевших под его балконом. На множество замечаний и просьб пенсионера вести себя тише компания молодых людей отвечала грубостью или безразличием. По этой причине пожилой мужчина совершил выстрелы из ружья. На омича возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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#уголовное дело
#фсб
#мужчина
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Пьяный водитель сбил женщину с коляской
В Дзержинске пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала женщина с коляской
07 августа 2023, 20:48

Фото: iStock/Anton Novikov

В Дзержинске водитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
«Водитель, имевший признаки опьянения, управляя автомобилем «Ленд Ровер Дискавери», не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося впереди автомобиля «Ниссан» и совершил с ним столкновение. После чего по инерции автомобиль «Ниссан» совершил наезд на женщину и коляску с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе. После чего автомобиль совершил столкновение с автомобилем «Тойота», - объяснили ситуацию в министерстве.  

Инцидент произошел сегодня около 17 часов вечера. Пострадавшие женщина и ребенок, который находился в коляске, доставлены в больницу.  

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.  

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#алкоголь
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#ребёнок
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Белгородец украл башенный кран и сдал его на металлолом
07 августа 2023, 20:39

Фото: iStock/ilkercelik

Житель Белгородской области украл башенный кран со стройки, где работал его отец и сдал его в металлолом за 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сообщается, что башенный кран хранился в разобранном виде на территории строительной площадки, на которой работал отец злоумышленника. Похититель договорился о распиле крана с работниками расположенной рядом металлобазы. Предварительно, молодой человек убедил работников металлобазы в том, что владелец одобрил продажу. 

После осуществления сделки преступник получил более 400 тысяч рублей. По данным ведомства, имущество удалось изъять. В отношении похитителя возбудили уголовное дело, по которому ему грозит срок до шести лет.

Напомним, ранее бойца MMA Ибрагима Дакаева и его друга Джабраила Висаригова задержали после того, как Дакаев заставил москвича перевести деньги бывшей жене. На 25-летних Джабраила Висаригова и Ибрагима Дакаева звели уголовное дело по статье о самоуправстве с угрозой применения насилия. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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В Забайкалье учительница отправляла интимные фотографии в чат со школьниками

Задержан один из участников нападения на инвалида СВО в Забайкалье
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11 мигрантов из Африки утонули при попытке перебраться в Европу на лодке
Nessma: Не менее 11 мигрантов из Субсахарской Африки утонули при попытке перебраться в Европу
07 августа 2023, 20:22

Фото: iStock/Nastco

Не менее 11 мигрантов из стран Субсахарской Африки утонули в море Туниса при попытке перебраться на лодке в Европу, сообщает Nessma.
По информации СМИ, береговая охрана в городе Сфакс извлекла из моря тела 11 мигрантов, еще двоих удалось спасти с тонущей лодки. 

Ранее Погрнастража Польши рассказала, что мигранты, пытавшиеся пересечь границу с Польшей, забросали пограничников петардами.

«Сегодня утром польские пограничники задержали группу мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу, в момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами», - заявили в ведомстве. 

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#море
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Уголовное дело возбудили после отравления шести человек в Истре
07 августа 2023, 18:40

Фото: iStock/simpson33

Уголовное дело возбудили после отравления шести человек в подмосковном отеле «Яхонты Истра». Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУСК России по Московской области.
На данный момент проводятся допросы сотрудников отеля. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.

Напомним, ранее 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка. Два человека госпитализированы.

Сообщается, что гости подмосковного отеля «Яхонты» могли отравиться салатом цезарь, все шесть человек ели его перед тем, как им резко стало плохо.

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В Ленобласти нашли массовое захоронение концлагеря «Дулаг-102»
В Ленобласти нашли массовое захоронение концентрационного лагеря «Дулаг-102»
07 августа 2023, 18:37

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Следователи обнаружили в Ленинградской области массовое захоронение, где могут находиться более двух тысяч останков концентрационного лагеря «Дулаг-102», сообщает «Форпост».
Утром 7 августа поисковые отряды обнаружили в городе Волосово Ленинградской области массовое захоронение.  

Как стало известно, во времена Великой Отечественной войны на этом месте находился фашистский концлагерь «Дулаг-102». По информации историков, за годы войны в этом лагере погибли более шести тысяч человек от голода, пыток и избиений.  

Тела погибших сбрасывали в противотанковый ров, который и раскопали следователи.  

В настоящий момент из захоронения уже извлечены останки 140 человек. Отмечается, что среди них есть и женщины, и дети.

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#лагерь
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Гости подмосковного отеля «Яхонты» могли отравиться салатом цезарь
07 августа 2023, 18:31

Фото: iStock/LENblR

Гости подмосковного отеля «Яхонты» могли отравиться салатом цезарь, все шесть человек ели его перед тем, как им резко стало плохо. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации Mash, специалисты забрали на экспертизу продукт, который ели все отравившиеся — это салат цезарь из местного ресторана. 

Напомним, ранее 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка.

Два человека госпитализированы после отравления в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Их состояние оценивается как средней тяжести. 

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При взрыве газовых баллонов в Москве погиб человек
SHOT: Один человек погиб после взрыва газовых баллонов в Москве
07 августа 2023, 18:21

Фото: iStock/FelixRenaud

Один человек погиб после взрыва газовых баллонов на пункте приёма металла в Москве, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Прежде сообщалось о двух пострадавших при взрыве газовых баллонов в Западном Дегунино в Москве. 

По информации портала, в результате инцидента, один из пострадавших получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но ранения оказались смертельными. 

Второй мужчина, пострадавший при взрыве, отказался от медицинской помощи. 

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В Тульской области возбудили уголовное дело после гибели школьника в аквапарке
СК: В Щекино возбуждено уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика в аквапарке
07 августа 2023, 18:18

Фото: iStock/izzzy71

Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика в аквапарке города Щекино Тульской области, сообщили представители СК РФ по региону в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла днем 6 августа. Исчезновение ребенка заметил старший брат погибшего. Он начал звать на помощь взрослых, которые стали искать оставленного без присмотра в воде ученика младших классов. Восьмилетний мальчик утонул.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Ростове-на-Дону в аквапарке погиб 4-летний ребёнок. Мальчик плавал бассейне. Через некоторое время мальчика нашли в бассейне без сознания.

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#смерть
#уголовное дело
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На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором погиб подросток
07 августа 2023, 18:14

Фото: iStock/Akintevs

Сотрудники СК РФ завели уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с юными футболистами и грузовика на трассе в Краснодарском крае, в котором погиб подросток. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

Напомним, ранее на трассе в Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась юношеская футбольная команда. Трагедия произошла 7 августа около 13 часов дня. Газель, в котором ехали дети из Каневского района на футбольные соревнования в Краснодар, столкнулась с грузовиком на трассе «Краснодар – Ейск».

По предварительной версии, грузовик Mitsubishi Fuso вышел на трассу в неположенном месте, чем спровоцировал боковое столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП, двое 15-летних подростков доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, один 15-летний парень скончался в скорой помощи.

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