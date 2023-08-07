Боец MMA Дакаев задержан за выбивание долгов под видом сотрудника ФСБ

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Бойца MMA Ибрагима Дакаева и его друга Джабраила Висаригова задержали после того, как Дакаев заставил москвича перевести деньги бывшей жене. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что 5 августа в полицию поступило обращение от 27-летнего Романа, который рассказал, что в его съёмную квартиру в Кузьминках пришли двое мужчин, которые показали удостоверение ФСБ и с угрозами заставили его перевести 13 тысяч рублей его бывшей жене, с которой Роман состоит в ссоре. После чего молодого человека заставили перевести его бывшей жене еще 62 тысячи рублей.
Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников. Отмечается, что на 25-летних Джабраила Висаригова и Ибрагима Дакаева звели уголовное дело по статье о самоуправстве с угрозой применения насилия. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, ранее 71-летний житель Омска ранил троих мужчин, выпивавших и шумевших под его балконом. На множество замечаний и просьб пенсионера вести себя тише компания молодых людей отвечала грубостью или безразличием. По этой причине пожилой мужчина совершил выстрелы из ружья. На омича возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников. Отмечается, что на 25-летних Джабраила Висаригова и Ибрагима Дакаева звели уголовное дело по статье о самоуправстве с угрозой применения насилия. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
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Екатерина Коршунова