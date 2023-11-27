Боец ММА Тороян похитил и убил женщину в Новороссийске

Фото: iStock/Pawel Kajak
В Новороссийске боец ММА с друзьями похитил женщину, которую позже обнаружили убитой, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, боец MMA Карен Тороян и два его подельника: 30-летний Алиев Ридван и 33-летний Ашот Агаян помышляли грабежами и разбоем всю последнюю неделю.
Сперва они напали на водителя Renault Duster, посадили его в багажник, покатались с ним по городу, однако, потом чего-то испугались и бросили в авто с человеком в багажнике посреди города. Позже они схватили владельца Hyundai Matrix, также посадили в багажнике, затем вышвырнули в безлюдном месте, а автомобиль угнали.
Рано утром 24 ноября 38-летняя жена бизнесмена села в свой BMW X6 и поехала на тренировку в фитнес клуб. Банда злоумышленников схватила женщину и увезли в неизвестном направлении. О пропаже в полицию сразу же заявил её супруг.
Спустя двое суток труп женщины был найден в лесу со множественными ножевыми ранениями. Её автомобиль пропал.
Подозреваемых задержали в тот же день. В отношении банды возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение» и «Убийство».
Читайте также:
«Аль Капоне» вышел на свободу спустя 24 года заключения
AP: Виновный в убийстве Джорджа Флойда экс-полицейский Шовин подвергся нападению
СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены
Сперва они напали на водителя Renault Duster, посадили его в багажник, покатались с ним по городу, однако, потом чего-то испугались и бросили в авто с человеком в багажнике посреди города. Позже они схватили владельца Hyundai Matrix, также посадили в багажнике, затем вышвырнули в безлюдном месте, а автомобиль угнали.
Спустя двое суток труп женщины был найден в лесу со множественными ножевыми ранениями. Её автомобиль пропал.
Подозреваемых задержали в тот же день. В отношении банды возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение» и «Убийство».
Читайте также:
«Аль Капоне» вышел на свободу спустя 24 года заключения
AP: Виновный в убийстве Джорджа Флойда экс-полицейский Шовин подвергся нападению
СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены
Евгения Парфентьева