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Боец ВСУ Шитря получил пожизненное за расстрел четырёх гражданских в ДНР

Прокуратура: Бойца ВСУ Шитря осудили пожизненно за расстрел четверых жителей Мариуполя
16 августа 2023, 01:12

Фото: iStock/tolgahan ay

Военнослужащего ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел четверых мирных жителей Мариуполя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру ДНР.
«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Василия Шитри», — говорится в публикации.

Уточняется, что украинский военный признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (ликвидация двух и более лиц по мотивам политической, идеологической ненависти), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).


Следствие установило, что обвиняемый в Мариуполе в апреле 2022 года расправился с двумя женщинами и двумя мужчинами с помощью автомата. Военнослужащий ВСУ будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима.

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Число погибших в ходе столкновений в столице Ливии выросло до 27
Минздрав Ливии: число погибших в ходе столкновений в Триполи выросло до 27
16 августа 2023, 00:54

Фото: iStock/Motortion

Количество жертв вооруженных столкновений в Триполи, столице Ливии, увеличилось до 27 человек, а более 100 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и поддержки, функционирующий при министерстве здравоохранения Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
Ранее сообщалось о семи погибших в результате столкновений. Телеканал Al-Jazeera передал, что премьер-министр ПНЕ Абдельхамид Дбейба призвал к прекращению боевых действий в Триполи и договорился о высвобождении и передаче «нейтральной стороне» командира 444-й бригады Махмуда Хамзы, который в понедельник был арестован «Силами сдерживания» (RADA, вооруженные формирования).

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#сша
#министр
#наемник
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Движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью восстановили
16 августа 2023, 00:18

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Движение транспортных средств через Крымский мост полностью возобновлено, сообщает телеграм-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
Ранее во вторник вечером в этом канале было заявлено о временной приостановке движения по Крымскому мосту. Позднее сообщалось, что движение было возобновлено в направлении с Кубани, но на выезде из Крыма оставалось закрытым.

«Движение автотранспорта через Крымский мост теперь полностью восстановлено», — подтверждает сообщение в телеграм-канале.
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#мост
#движение
#крымский мост
#всу
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Гладков сообщил о гибели пострадавшего при обстреле Новой Таволжанки
Гладков: Пострадавший при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка скончался
15 августа 2023, 23:59

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели раненого при обстреле Новой Таволжанки.
«К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб», — пишет глава региона в своем Телеграм-канале.

По словам Гладкова, медики боролись за жизнь раненого и сделали все, что было в их силах. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего.

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#всу
#белгород
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В Абхазии арестовали россиянку, подозреваемую в крупной краже
В Абхазии арестовали россиянку по делу о краже барсетки с деньгами и документами
15 августа 2023, 23:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Жительницу Челябинска Альфию Бикмуллину задержали в Абхазии по подозрению в краже сумки, содержащей 65 тысяч рублей и документы. Местное МВД квалифицировало это как крупное хищение.
«Жительнице Челябинской области предъявлено обвинение в хищении имущества в крупных размерах. Происшествие случилось у кассы Новоафонской пещеры, где неизвестным лицом была украдена сумка с деньгами в размере 65 тысяч рублей и документами у жителя Пицунды», — сообщило МВД Абхазии.
Отмечается, что подозреваемая Бикмулина призналась в совершении преступления, и у нее было изъято похищенное имущество.

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#происшествие
#мвд
#имущество
#обвинение
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На Крымском мосту приостановили движения машин
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено
15 августа 2023, 22:24

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено», - прокомментировали ситуацию в сообщении. 

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российские системы ПВО сбили ещё одну украинскую ракету в районе Крымского моста. Уточняется, что ракету сбили в 500 метрах от пробки, которая стоит на закрытом Крымском мосту. Над мостом выпущена дымовая завеса, пострадавших нет.

После официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ не останутся без ответа. Она также уточнила, что такие действия Украины должны показать мировому сообществу истинную сущность киевских властей.

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#крым
#мост
#транспорт
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В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших в результате взрыва в Махачкале
В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале
15 августа 2023, 22:16

Фото: iStock/peterscode

В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших в результате взрыва в Махачкале, сообщили в пресс-службе главы региона.
«По оперативной информации на 21.30 (мск), в результате взрыва число погибших осталось прежним – 35 человек, в больницах республики остаются 47 человек», - прокомментировали ситуацию представители региона. 

Напомним, 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Отмечается, что они находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

При этом, на месте разрушенной АЗС в Махачкале начали дымиться руины. Внезапно, руины задымились настолько сильно, что полицейские вызвали пожарных.

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#дагестан
#пострадавшие
#взрыв
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«Теневого» банкира Магина объявили в федеральный розыск
МВД объявило в розыск «теневого» банкира Сергея Магина
15 августа 2023, 21:56

Фото: iStock/shadrin_andrey

Министерство внутренних дел объявило в розыск главу одной из крупнейших в России ОПГ по обналичиванию денег Сергея Магина, сообщает «РБК».
По информации следствия, Магин стоял у истоков схемы «Ландромат» (крупнейший в Европе канал по отмыванию денег).

«До этого он и его товарищи организовали похожую схему в Литве. После закрытия прибалтийского канала был найден альтернативный», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

В 2016 году Пресненский суд Москвы назначил Магину и его подельнику по 8,5 лет колонии. Обвинительная сторона заявила, что Магин обналичил и вывел за границу более 122 миллиардов рублей.

В 2019 году вышел из исправительной колонии. Известно, что сейчас он проживает в Израиле.

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#деньги
#мошенничество
#мвд
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Вдову Градского Марину Коташенко ограбили
15 августа 2023, 21:09

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Вдову народного артиста России, певца Александра Градского Марину Коташенко ограбили. Она написала заявление в полицию. Об этом телеграм-канал 112.
По словам пострадавшей, в ее дом ворвались и вынесли из него посуду, стулья и проектор. Оценить ущерб Коташенко не может.

По факту инцидента проводится проверка.

Напомним, ранее 42-летний сын покойного мэтра Даниил Градский считает, что последняя жена покойного Градского 38-летняя актриса и модель Марина Коташенко вынесла из квартиры его отца все деньги и имущество, которые должны были быть поделены между наследниками. 

Градский-младший считает, что кража была совершена в ноябре 2021 года сразу после смерти музыканта от инсульта. С того момента Даниил Градский пытался договориться с Коташенко, однако сделать это не удалось.

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#сын
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Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» разыскивают за изнасилование подростка
В Волгоградской области разыскивают бывшего бойца ЧВК «Вагнер» за изнасилование подростка
15 августа 2023, 21:05

Фото: iStock/juriskraulis

В хуторе Новоаннинском Волгоградской области разыскивают бывшего бойца ЧВК «Вагнер» по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает «Осторожно, новости».
По информации СМИ, 36-летний Алексей Хлебников вернулся в родной хутор этим летом, и сейчас его разыскивают по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки.

Ранее Хлебников был судим за убийство и угон автомобиля. В последний раз его приговорили к 11 годам лишения свободы, однако, он поступил на службу в «Вагнер».

Заявление в полицию написали родственники потерпевшей, сейчас подозреваемого разыскивают.

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#подросток
#изнасилование
#военные
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