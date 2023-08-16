Боец ВСУ Шитря получил пожизненное за расстрел четырёх гражданских в ДНР

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Военнослужащего ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел четверых мирных жителей Мариуполя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру ДНР.
«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Василия Шитри», — говорится в публикации.
Уточняется, что украинский военный признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (ликвидация двух и более лиц по мотивам политической, идеологической ненависти), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
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