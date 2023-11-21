Богомаз: Беспилотник уничтожен на подлёте к Брянску

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Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен на подлете к Брянску силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Министерства обороны РФ, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотника. Дрон самолётного типа был ликвидирован над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в Telegram.Минувшей ночью, как сообщало российское военное ведомство, были пресечены две попытки киевского режима атаковать объекты на территории Курской и Брянской областей с помощью БПЛА самолётного типа. Также подобный дрон был обезврежен на территории Шаблыкинского района Орловской области — об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
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