Богомаз: Над Брянской областью сбит украинский БПЛА самолётного типа

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа сбили над Павлинским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений в результате инцидента, по словам главы области, не имеется.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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