Богомаз: В Брянской области сбит украинский беспилотник

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Даничев
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Вечером 3 октября Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило о том, что российские системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и украинский беспилотник в Белгородской области.
При этом, ранее стало известно, что российские силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем у берегов Крыма. Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.
Ранее Следственный комитет России (СКР) заочно выдвинул обвинения в совершении террористических актов на территории РФ представителям высшего военного руководства Украины, в том числе главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку и командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе.
По данным следствия, эти люди причастны к организации и совершению более ста ударов БПЛА по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Белгородской, Ростовской, Брянской областям и другим регионам РФ за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.
Удары по пограничным территориям России стали ответом властей Украины на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
Гладков: Над Белгородом работает ПВО, сбиты воздушные цели
СК обвинил главу разведки Украины в атаках БПЛА на Россию
МО: Системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и БПЛА над Белгородской областью
При этом, ранее стало известно, что российские силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем у берегов Крыма. Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.
По данным следствия, эти люди причастны к организации и совершению более ста ударов БПЛА по Москве и Подмосковью, Крыму и Севастополю, Белгородской, Ростовской, Брянской областям и другим регионам РФ за период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.
Удары по пограничным территориям России стали ответом властей Украины на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Читайте также:
Гладков: Над Белгородом работает ПВО, сбиты воздушные цели
МО: Системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и БПЛА над Белгородской областью
Артем Путинцев