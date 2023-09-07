Богомаз: В Брянской области уничтожили беспилотник

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
В Брянской области пресечена попытка атаки украинским БПЛА. Об это губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Телеграм-канале.
По словам губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Информация о разрушениях также отсутствует. В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы.
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Диана Аванесян