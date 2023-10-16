Боевика ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел беженцев в Мариуполе

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Суд в Донецкой Народной Республике вынес приговор 45-летнему военнослужащему ВСУ Леониду Онупко, который виновен в смерти десяти мирных жителей Мариуполя. Информацию об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу региональной прокуратуры.
Мужчина приговорен к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Напомним, весной 2022 года виновный был в числе военных, блокировавших эвакуацию мирного населения из Мариуполя. Так, по приказу Онупко были расстреляны 10 человек.
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«Он признан виновным по п. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)», — сообщили в ведомстве.
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Алина Юрчак