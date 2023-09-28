Бойцы Росгвардии задержали пьяного, разгромившего автомастерскую в Химках

Фото: Росгвардия МО
Сотрудники Росгвардии по Московской области задержали подозреваемого в незаконном проникновении в автомастерскую в Химках и порче имущества. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.
Ночью росгвардейцы получили сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в автомастерской на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что входная стеклянная дверь в здание разбита, а внутри находится неизвестный.
Выяснилось, что пьяный мужчина проник внутрь мастерской, раскидал десятки бочек с машинным маслом, перевернул стеллажи с инструментами и несколько раз ударил кулаками по капоту автомобиля.
Злоумышленником оказался 28-летний москвич. Его задержали и передали в полицию для разбирательства.
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Выяснилось, что пьяный мужчина проник внутрь мастерской, раскидал десятки бочек с машинным маслом, перевернул стеллажи с инструментами и несколько раз ударил кулаками по капоту автомобиля.
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Лора Луганская