Бойцы ВС РФ уничтожили танк и миномет ВСУ у Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости
Бойцы группировки ВС РФ «Днепр» в ходе несения боевой службы в районе Каховской ГЭС ликвидировали танк и передвижной минометный расчет ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пулеметчика с позывным «Марио».
Он отметил, что в районе Каховской ГЭС ситуация остается напряженной. Российские позиции обстреливает артиллерия ВС Украины, которую обнаруживают и уничтожают российские военные.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномет, подавил огнем вражеский танк, больше он не работал», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян