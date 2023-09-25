Более 100 жильцов балашихинский девятиэтажки размещены в гостиницах после взрыва газа

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
102 человека временно проживают в гостиницах после недавнего взрыва газа в балашихинский девятиэтажке. Об этом доложил глава Балашихи Сергей Юров на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«20 сентября после взрыва газа нами был развёрнут пункт временного пребывания в ДК» Балашиха», где вы, Андрей Юрьевич, были. Там были размещены 487 проживающих в доме №10 по улице Октябрьской, из них 27 детей. Подготовили койки для размещения 105 человек, однако они не пригодились. Всех, кто обратился за размещением, мы направили в гостиницы города и обеспечили горячим питанием. В первую ночь было 67 человек, сегодня у нас в гостиницах проживают 102 человека. Остальные разместились родственников и знакомых», – рассказал Юров.По его словам, в ДК «Балашиха» организована ежедневная работа, включая выходные, сотрудников МФЦ. Они помогают жителям восстанавливать документы. Всего за это услугой уже обратились 192 человека.
«Также организовали работу волонтёров по сбору гуманитарной помощи. Уже собрано около 7 тонн помощи, за ней обратились около 250 человек. Это самая разная помощь – лекарства, тёплые вещи средства личной гигиены», – пояснил глава муниципалитета.Сейчас дом полностью расселён. Принято решение переселить людей из гостиниц в арендованное жильё и компенсировать стоимость аренды.
«На время ремонта требуется расселение 74 человек, проживавших в третьем подъезде, где взорвался газ. В четвёртом проживали 49 человек. Всем жителям пострадавших секций будем арендовать жильё и компенсировать стоимость аренды. На ремонт потребуется год. В течение этого времени люди будут жить не в гостиницах, а в комфортном жилье. Выплачивать средства будем вне зависимости от того, живёт человек у родственников или снимает жильё», – заключил Юров.Взрыв бытового газа произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Повторное обрушение случилось через несколько часов после взрыва во время разбора завалов.
В результате ЧП семь человек, в том числе двое спасателей, погибли. Пострадали 20 человек, восемь из них были госпитализированы.
На совещании Воробьёв поручил обеспечить максимальную газовую безопасность в Подмосковье.
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Лора Луганская