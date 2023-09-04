Более 20 рейсов задержали на вылет и прилет в аэропортах Москвы

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В более чем 20 рейсах возникли задержки как на вылете, так и на прилете в трех московских аэропортах, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
По данным на 2:22 по московскому времени, в аэропорту Внуково также были задержаны четыре рейса, и такое же количество было отменено. Причины данных задержек не были уточнены.
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