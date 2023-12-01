Более 240 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы назначены аресты и штрафы

Административные аресты от 1 до 10 суток, штрафы и обязательные работы назначены различными судами Дагестана 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
По словам Мамаевой, на 94 нарушителей наложен административный штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей. Также 42 назначены обязательные работы.
Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. Также жители Дагестана проверяли паспорта у пассажиров, которые выезжали из аэропорта на машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля.
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале крайнее недовольство беспорядками, произошедшими в аэропорту Махачкалы. Он назвал их явным нарушением закона, и заверил, что правоохранительные органы непременно проведут соответствующее расследование.
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Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. Также жители Дагестана проверяли паспорта у пассажиров, которые выезжали из аэропорта на машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля.
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Екатерина Коршунова