Более 30 человек погибли из-за циклона в Бразилии

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В результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, погиб 31 человек.
«Число погибших в результате прохождения циклона выросло до 31», — приводит РИА Новости сообщение портала G1.
До этого сообщалось, что жертвами стихии в регионе стали 27 человек.
Кроме того, четыре человека погибли, семь пострадали во время наводнений, которые вызвали проливные дожди в центральных регионах Турции.
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Мелисса Тимофеева