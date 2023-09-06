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Более 30 человек погибли из-за циклона в Бразилии

06 сентября 2023, 20:20
Фото: istockphoto.com/Daria Kaloshina

Фото: istockphoto.com/Daria Kaloshina

В результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, погиб 31 человек.
«Число погибших в результате прохождения циклона выросло до 31», — приводит РИА Новости сообщение портала G1.

До этого сообщалось, что жертвами стихии в регионе стали 27 человек.


Ранее сообщалось, что проливные дожди вызвали серьёзное наводнение в Стамбуле. Улицы города ушли под воду: машины не могут ехать, движение мотоциклов и вовсе запретили. Оказалась затоплена станция метро «Башакшехир». Десятки человек застряли в Национальной библиотеке, вода постепенно затапливает помещение — люди снимают видео и просят о помощи. К ним уже направлены спасатели.

Кроме того, четыре человека погибли, семь пострадали во время наводнений, которые вызвали проливные дожди в центральных регионах Турции.

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#погибшие
#циклон
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Пожар в самарской больнице унес жизнь пациента, который лечился от пневмонии
06 сентября 2023, 19:53

Фото: iStock/Bilanol

При пожаре, вспыхнувшем в самарской больнице, погиб один человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Погиб один человек, пострадавших нет, проводится эвакуация», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.

Огонь вспыхнул 6 сентября в Самарской городской больнице №4 на улице Мичурина примерно в шесть часов вечера по московскому времени. Выяснилось, что в палате на третьем этаже загорелись матрас и мебель, однако, уже в 18.33 (по мск) пожар был локализован. По факту произошедшего проводится проверка.

Отмечается, что погибший пациент поступил в больницу 3 сентября с пневмонией. По предварительной информации, он скончался еще до начала пожара.

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В многоэтажном доме Екатеринбурга произошел взрыв
В Екатеринбурге один человек пострадал при разгерметизации газового баллона в многоэтажном доме
06 сентября 2023, 19:40

Фото: iStock/dzika_mrowka

В 12-этажном жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
По прибытии на место происшествия экстренных служб, выяснилось, что в квартире на 12 этаже произошла разгерметизация газового баллона. При этом, пожара после взрыва не последовало. 

В пострадавшей квартире взрывной волной повыбивало стекла из окон, однако, несущие конструкции здания не были повреждены. 

Эвакуировать жильцов из других квартир не было необходимости. 

В результате взрыва пострадал один человек. Отмечается, что он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет.

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Ростовские врачи спасли мужчину после укуса паука-каракурта
06 сентября 2023, 19:33

Фото: РИА Новости/И. Мухин

Врачи Городской больницы №20 спасли мужчину, которого укусил ядовитый паук-каракурт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Мужчина сам обратился за медицинской помощью. Паук укусил его в ногу, когда он босиком ходил по двору частного дома. Он почувствовал  жгучую боль в ноге, снял с себя паука, поместил его в стеклянную банку и отправился в больницу.

Уже на приеме у врача состояние пациента резко ухудшилось. У него стали отниматься руки и ноги, появились сильный жар и головные боли, резкие боли в животе, нарушения сознания, одышка. Мужчину положили в стационар и провели экстренную дезинтоксикацию. В настоящее время пациент чувствует себя лучше и готовится к выписке. Специалисты определили, что его укусил ядовитый паук-каракурт, чей яд достаточно опасен. В данном случае помогло то, что пострадавший сразу после укуса обратился за медицинской помощью.

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Подросток без прав разбился насмерть за рулем ВАЗ-2110 под Волгоградом
06 сентября 2023, 19:07

Фото: istockphoto/Anton Novikov

На трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Не имевший прав 15-летний подросток погиб после столкновения его автомобиля с иномаркой.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, автомобиль ВАЗ-2110 под управлением подростка совершал разворот, выезжая с обочины дороги. Юный водитель не убедился в безопасности маневра, а после не сумел справиться с управлением, и машину вынесло на встречную полосу. По ней на большой скорости ехал автомобиль Infinity, который столкнулся с машиной, которой управлял мальчик. От полученных травм подросток скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Водитель иномарки отделался легкими ушибами.

Установлено, что у подростка не было водительских прав. Инспекторы ГИБДД проводят проверку с целью выяснения всех обстоятельств и подробностей происшествия.

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Брянский пенсионер принес домой найденный БПЛА со взрывчаткой
06 сентября 2023, 18:47

Фото: istockphoto/Sergafa

Пожилой житель Брянской области отправился в лес за грибами. Однако вместо опят и лисичек наткнулся на упавший украинский дрон с полным боезарядом. Бесстрашный пенсионер решил забрать его домой, так как в хозяйстве все сгодится.
Подобрав сбитый беспилотник со всеми его гаечками, винтиками и шпунтиками, мужчина понес его домой, чтобы там вволю поковыряться в любопытном чуде враждебной техники. О том, что боеприпасы, которыми начинен дрон, могут сдетонировать, он как-то не задумался. Вполне себе житейская история из приграничного региона.

Дома все удовольствие от предстоящего демонтажа БПЛА испортили женщины. Перепуганные жена и дочь отобрали у пенсионера игрушку и позвонили в экстренные службы. Подъехавшие саперы провели разъяснительную беседу с крепким хозяйственником, который подверг опасности свою жизнь и жизнь своих близких. После чего отвезли беспилотник подальше в поле, где благополучно взорвали.

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Житель Узбекистана умер, выпив поддельную водку
В Узбекистане семь человек отравились поддельной водкой, один умер
06 сентября 2023, 18:37

Фото: iStock/Igor Dudchak

В Узбекистане семь человек отравились поддельной водкой, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны в интервью «РИА Новости».
По информации ведомства, семь жителей Ферганской области были госпитализированы с симптомами алкогольного отравления, один из них скончался. 

«В ходе доследственной проверки было установлено, что житель Куштепинского района и его сообщники, войдя в сговор, изготовили с целью продажи самодельную водку и продали несколько бутылок одному пункту общепита и одному семейному предприятию», - прокомментировали ситуацию представители Генпрокуратуры.

По факту этой трагедии было возбуждено уголовное дело по статьям «Производство в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности» и «Незаконное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции».

Подозреваемого задержали, в настоящий момент с ним работают следователи.

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Перевёрнутая лодка в столичном Химкинском водохранилище оказалась тренировкой
06 сентября 2023, 18:18

Фото: istock/VEX Collective

Перевёрнутая лодка в столичном Химкинском водохранилище оказалась тренировкой.
Все участники были в плавательных жилетах. Сейчас всё в порядке, никто не пострадал. Спасатели успешно отработали сценарий.

Напомним, что ранее очевидцы рассказали, что в московском канале перевернулась лодка, на борту которой находилась группа людей. Происшествие случился около Северной речной станции. На лодке было 6 человек. По словам свидетелей, после переворота лодки никто на поверхность не выплыл. По информации телеграмм канала 360, одного человека удалось вытащить из воды.
На место аварии выезжали спасатели и скорая. 

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#лодка
#аварии
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Росгвардейцы задержали в Одинцове магазинного вора с электронными устройствами
06 сентября 2023, 18:11

Фото: Росгвардия МО

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области из Одинцова задержали молодого человека, пытавшегося вынести из магазина неоплаченный товар. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Росгвардейцы выехали по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин в селе Юдино. На месте происшествия к они выяснили, что неизвестный выбрал понравившиеся товары, вынул их из упаковок и спрятал в карманы одежды.
 
Добычей похитителя стали две электрические зубные щетки, ирригатор для полости рта, две пары беспроводных наушников и зарядные устройства. Общая сумма украденного превышала 12 тыс рублей.
 
Стражи порядка задержали молодого человека после пересечения кассовой линии и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 25-летний житель Балашихи. 

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#московская область
#подмосковье
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Лодка с людьми перевернулась в канале имени Москвы
06 сентября 2023, 17:57

Фото: istock/maxim4e4ek

По словам очевидцев, в канале имени Москвы перевернулась лодка с людьми на борту. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошло около Северного речного вокзала. По предварительной информации, в лодке находилось 6 человек. Со слов очевидцев, после происшествия никто не выплыл на поверхность. По данным свидетеля «360», у одного человека получилось выплыть на берег. 

На место ЧП выехали спасательная бригада и скорая помощь.  Информация утоняется.

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#происшествия
#москва
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