Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге

Фото: Мособлпожспас
По информации пресс-службы МЧС Петербурга, на территории производственно-складского здания произошел пожар, в результате которого возникло горение картонной упаковки. Площадь пожара на данный момент уточняется.
Пожару был присвоен ранг 1-БИС, что указывает на необходимость дополнительных ресурсов для его тушения. Для борьбы с пожаром класса 1-БИС было задействовано четыре расчёта. На момент сообщения нет информации о пострадавших в результате происшествия.
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Артем Кузьмин