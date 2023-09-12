Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге

«Установлено, что гражданин, управляя легковым автомобилем, на 29-м километре Щёлковского шоссе наехал на лося. Животное погибло. Факт наезда установили сотрудники ГИБДД», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Иск был подан в интересах министерства. Ответчиком выступил житель Щёлкова, по вине которого произошло ДТП, повлёкшее гибель лося. Сам водитель при этом не пострадал.В результате был причинён ущерб охотничьим ресурсам Подмосковья на 80 тыс рублей. В суде ответчик признал свою вину. Теперь ему придётся возместить урон.Фирсов ещё раз попросил водителей транспортных средств быть внимательнее на дорогах.

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