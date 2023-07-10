Более 300 человек пропали у Канарских островов в Атлантике

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Три лодки, наполненные беженцами из Сенегала и двигавшиеся в направлении Канарских островов, бесследно исчезли в Атлантическом океане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя некоммерческой организации Caminando Fronteras, которая специализируется на транспортировке мигрантов в Европу, Элена Малено.
По ее словам, две из пропавших лодок исчезли 15 дней назад. На борту одного судна находилось примерно 65 беженцев, на втором — между 50 и 60 людьми. Третья лодка, на борту которой было около 200 человек, покинула Сенегал 27 июня. С тех пор от нее также не было получено никаких сообщений.
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Артем Кузьмин