Более 500 автомобилей находятся в очереди на Крымский мост со стороны Кубани

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Более 500 машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом пишут в телеграм-канале «Главный мост».
Напомним, с начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. Длительное ожидание было связано с ростом числа автомобилей и досмотром багажа.
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