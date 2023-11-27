Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Более 500 морских животных погибло в музее-аквариуме в Севастополе из-за шторма

Более 500 морских животных погибло в музее-аквариуме в Севастополе из-за шторма

27 ноября 2023, 10:16
Фото: iStock/AMA66

Фото: iStock/AMA66

В Севастопольском музее-аквариуме погибло более 500 морских животных, здание затопило морской водой. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
«В ФИЦ ИнБЮМе пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибло свыше 500 морских животных», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По информации РИА Новости, в здание, где располагается аквариум, штормовые волны попали через вентиляцию на крыше. Он располагается на первой береговой линии у кромки Севастопольской бухты.


Ранее также стало известно, что один человек погиб из-за мощного шторма в Крыму. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков. По информации СМИ, 50-летний житель полуострова пошёл посмотреть на шторм в районе рынка «Русич» села Морское и без вести пропал. Позже спасатели обнаружили его тело.

Читайте также:

Один человек пропал без вести и четверо пострадали из-за шторма в Крыму

Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы

В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа
#сми
#человек
#здание
#шторм
#лаборатории
#ущерб
#новости
Читайте нас в
В Сочи рухнул трехэтажный дом из-за разгула стихии
27 ноября 2023, 11:03

Фото: iStock/Plus69

В Сочи обрушился трехэтажный дом из-за сильнейшего шторма. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, здание находилось на первой береговой линии в микрорайоне Лоо. Его подмыло водой, а потом разрушило сильным ветром. При этом уточняется, что все люди успели покинуть дом. Таким образом, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Севастопольском музее-аквариуме погибло более 500 морских животных, здание затопило морской водой. Также один человек погиб из-за мощного шторма в Крыму. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков. По информации СМИ, 50-летний житель полуострова пошёл посмотреть на шторм в районе рынка «Русич» села Морское и без вести пропал. Позже спасатели обнаружили его тело.

Читайте также:

В Крыму из-за последствий разгула стихии объявили режим ЧС

Воробьёв сообщил о самом мощном снегопаде в Подмосковье за 40 лет

Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы
#спасатели
#дом
#сми
#человек
#здание
#шторм
#режим
#люди
Читайте нас в
Москвич обнаружил в стейке из «Мираторга» трёхсантиметровую иглу
27 ноября 2023, 10:49

Фото: iStock/vasiliybudarin

В Москве мужчина обнаружил в стейке, купленном в «Мираторге», иглу размером три сантиметра. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, мужчина заказал два стейка через официальное приложение магазина «Мираторг». Один кусок был нормальным, а вот во втором во время жарки москвич обнаружил трёхсантиметровую иглу. Он вернул мясо в магазин, деньги ему вернули. Также он написал заявление в полицию.

Ранее специалисты Роскачества провели исследования 20-ти наиболее популярных в России торговых марок (ТМ) пельменей по 587 показателям качества и безопасности. В некоторых были соя и перемолотые кости, а также патогенные бактерии — листерия и сальмонелла.

Специалисты отмечают, что появление в продукции сальмонеллы, листерии, кишечной палочки или повышенного содержания микроорганизмов могло произойти как в результате нарушения санитарно-гигиенических требований на производстве, так и из-за несоблюдения правил хранения и транспортировки пельменей.

Читайте также:

ОПИ: Число нарушений в сфере мясной продукции за год выросло более чем в два раза

Диетолог Королева назвала мясные полуфабрикаты самым вредным видом мяса

Кардиолог Кореневич предупредила о крайне опасности макарон и риса для сердца
#магазин
#мясо
#специалисты
#мужчина
#нарушения
#заявление
Читайте нас в
У берегов Филиппин спасли рыбака, который сутки дрифтовал в открытом море
27 ноября 2023, 10:43

Фото: iStock/Angela Chestnova

У берегов Филиппин спасли рыбака, лодка которого затонула после шторма, об этом пишет Newsflare.
По информации СМИ, жителя филиппинского города Агно, дрифтующего в открытом море, заметила команда гонконгского судна Deryoung Space 18 ноября. Мужчине бросили спасательный круг, благодаря чему он смог попасть на борт. 

Оказавшись на твёрдой поверхности, мужчина рассказал, что рыбачил со своим приятелем, пока их лодку не накрыло штормом. Он чудом остался жив и целые сутки дрифтовал в открытом море, жуя пенопласт, чтобы утолить голод.

Как рассказали сами члены экипажа судна-спасителя. Они заметили утопающего по счастливой случайности. Во-первых, по этому маршруту они шли, свернув с курса из-за шторма. Во-вторых, рыбака заметили в выходной день, когда почти вся команда отдыхала на палубе. В рабочий день ​на палубе могло никого не оказаться.

Читайте также: 

Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы

SHOT: Во время шторма в Крыму пропал 50-летний мужчина

Более 6 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и воды в результате аварии
#море
#рыбаки
#лодка
#шторм
#спасение
#судно
Читайте нас в
В Крыму из-за последствий разгула стихии объявили режим ЧС
Аксенов: режим ЧС объявили в Крыму из-за последствий непогоды
27 ноября 2023, 10:23

Фото: iStock/andrej67

В Крыму из-за разгула стихии объявлен режим ЧС. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.
«В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Севастопольском музее-аквариуме погибло более 500 морских животных, здание затопило морской водой. Также один человек погиб из-за мощного шторма в Крыму. Он пошел посмотреть на волны и пропал без вести.

Напомним, на западное побережье Крыма вчера обрушился ураганный ветер и шторм. Порывы ветра достигали 40 м/с.

Читайте также:

Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы

Более 6 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и воды в результате аварии

Один человек пропал без вести и четверо пострадали из-за шторма в Крыму
#здание
#крым
#чс
#ветер
#шторм
Читайте нас в
Воробьёв сообщил о самом мощном снегопаде в Подмосковье за 40 лет
27 ноября 2023, 10:10

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

В Московской области прошёл самый мощный снегопад за последние 40 лет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. По его словам, всю ночь дороги и улицы Подмосковья чистили почти 3 тыс человек и более 2 тыс единиц техники.
«Работы не останавливаются ни на минуту. Особое внимание уделяется маршрутам общественного транспорта. Самая сложная ситуация с очисткой дорог – в Можайске, Ленинском городских округах, Лобне и Подольске. Перебрасываем туда дополнительные силы», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.  
 Он призвал жителей региона быть осторожнее и добавил, что местами вместе со снегом идёт дождь. На тротуарах и дорогах быстро образуется гололёд.   Воробьёв поблагодарил всех, кто дежурил всю ночь, и продолжает работать сейчас. 

Читайте также:

В Подмосковье 670 единиц дорожной спецтехники устраняют последствия сильного снегопада

Синоптик Шувалов допустил образование сугробов к Новому году в столице

Москву накроет «чёрная метель»
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#снегопад
#снегоуборочная техника
#дороги
Читайте нас в
ФСБ в Самаре задержала пособницу украинских спецслужб
27 ноября 2023, 10:07

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Федеральная службы безопасности в Самаре задержала пособницу украинских спецслужб, которая склоняла российских военных к переходу на вражескую сторону, об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«В Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб», - прокомментировали ситуацию представители службы.

По информации ФСБ, задержанная склоняла российских военных, которые принимают участие в специальной военной операции, перейти на сторону Вооруженных сил Украины. В качестве вспомогательного инструмента для убеждения она использовала социальные сети, в которых публикуется недостоверная информация об СВО и ВС РФ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Читайте также: 

Экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене

ФСБ задержала жительницу Ростовской области за финансирование ВСУ

ФСБ: В Тюменской области задержан сборщик секретных сведений для Украины
#уголовное фсб
#социальные сети
#сво
#вс рф
#всу
#задержание
#госизмена
Читайте нас в
Один человек погиб из-за мощнейшего шторма в Крыму
В Крыму из-за шторма погиб один человек
27 ноября 2023, 09:54

Фото: iStock/andrej67

Один человек погиб из-за мощного шторма в Крыму. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков.
«Есть погибший, предварительно это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», - рассказал Крючков в эфире телеканала «Россия 24».
 
По информации СМИ, 50-летний житель полуострова пошёл посмотреть на шторм в районе рынка «Русич» села Морское и без вести пропал. Близкие пропавшего заволновались и вызвали спасателей.  На место, в котором мог находиться мужчина в последний раз, прибыл местный отряд МЧС. Однако, пока что поиски крымчанина начать не удалось, спасатели ждут нормализации погодных условий.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в результате разбушевавшегося шторма пострадали три местных жителя. Всех их госпитализировали в больницу, при этом, в каком состоянии и с какими травмами люди были доставлены в медучреждения – глава региона не уточнил.

Читайте также:

Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы

Более 6 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и воды в результате аварии

В Крыму объявили понедельник нерабочим днем из-за непогоды
#спасатели
#мчс
#погибший
#поиски
#человек
#шторм
#мужчина
#крым
Читайте нас в
Один человек пропал без вести и четверо пострадали из-за шторма в Крыму
27 ноября 2023, 09:39

Фото: istockphoto/BalazsKovacs

Разрушительный шторм обрушился на Крымский полуостров и Краснодарский край. В результате один человек числится пропавшим без вести, еще четверо получили травмы.
В поселке Морское 50-летний мужчина ушел посмотреть на волны и исчез. Встревоженные родственники обратились за помощью к спасателям. Однако прибывшие на место сотрудники отделения «Крымспас» МЧС России из-за ужасающих погодных условиях не смогли приступить к поискам. Поисково-спасательные операции начнутся, когда погода чуть улучшится, сообщает телеграм-канал SHOT.

Во время шторма ураганный ветер достигал скорости 40 метров в секунду. Из-за повреждений на линиях электропередачи без света остались около полумиллиона крымчан. Глава региона Сергей Аксёнов объявил понедельник, 27 ноября, нерабочим днём из-за погодных аномалий. В районе Евпатории началась эвакуация местных жителей из подтопленных домовладений.

Читайте также:

Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы

SHOT: Во время шторма в Крыму пропал 50-летний мужчина

Три человека пострадали из-за шторма в Севастополе
#погода
#мчс
#эвакуация
#ветер
#мужчина
#операции
#сотрудники
#крым
Читайте нас в
Боец ММА Тороян похитил и убил женщину в Новороссийске
27 ноября 2023, 09:33

Фото: iStock/Pawel Kajak

В Новороссийске боец ММА с друзьями похитил женщину, которую позже обнаружили убитой, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, боец MMA Карен Тороян и два его подельника: 30-летний Алиев Ридван и 33-летний Ашот Агаян, помышляли грабежами и разбоем всю последнюю неделю.

Сперва они напали на водителя Renault Duster, посадили его в багажник, покатались с ним по городу, однако, потом чего-то испугались и бросили авто с человеком в багажнике посреди города. Позже они схватили владельца Hyundai Matrix, также посадили в багажнике, затем вышвырнули в безлюдном месте, а автомобиль угнали. 

Рано утром 24 ноября 38-летняя жена бизнесмена села в свой BMW X6 и поехала на тренировку в фитнес клуб. Банда злоумышленников схватила женщину и увезла в неизвестном направлении. О пропаже в полицию сразу же заявил её супруг.

Спустя двое суток труп женщины был найден в лесу со множественными ножевыми ранениями. Её автомобиль пропал.

Подозреваемых задержали в тот же день. В отношении банды возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение» и «Убийство».

Читайте также: 

«Аль Капоне» вышел на свободу спустя 24 года заключения

AP: Виновный в убийстве Джорджа Флойда экс-полицейский Шовин подвергся нападению

СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены
#убийство
#автомобиль
#уголовное труп
#похищение
#фитнес
Читайте нас в
Достижения.рф