Более 6 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и воды в результате аварии

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В результате аварии на магистральном трубопроводе более шести тысяч жителей Владивостока остались без теплоснабжения и горячей воды, об этом представители прокуратуры региона сообщили в своём Telegram-канале.
«В 12 часов 27 ноября 2023 года произошла авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения, в результате которой более 6 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Отмечается, что в настоящий момент специалисты занимаются ликвидацией последствий аварии.
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Евгения Парфентьева