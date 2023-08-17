Более 60 африканских мигрантов погибли у берегов Кабо-Верде

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У берегов Кабо-Верде в Атлантическом океане была обнаружена перевернувшаяся большая рыбацкая лодка. По информации Международной организации по миграции (МОМ), мигранты, плывшие в ней, погибли.
Испанское рыболовецкое судно обнаружило пустую перевернутую лодку 14 августа в 277 километрах от принадлежащего Кабо-Верде острова Сал и примерно в 600 километрах от берегов Сенегала. Рыбаки оповестили о находке власти Кабо-Верде. Помимо 38 выживших, спасатели обнаружили еще останки семи человек. Остальные пока числятся пропавшими без вести, но с большой вероятностью все они погибли.
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Александр Бойцов