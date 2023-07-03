Более 90 миллионов рублей составил ущерб от ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

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После попыток вооружённого мятежа частной военной компании «Вагнер» ущерб городской инфраструктуре Ростова-на-Дону составил 92,5 миллиона рублей. Об этом сообщил РИА Новости глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Известно, что 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».
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Андрей Гаврилов