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Более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света в результате аварии

28 ноября 2023, 07:32
Фото: iStock/hxdyl

Фото: iStock/hxdyl

В результате аварии на линии электропередачи более девяти тысяч жителей Владивостока остались без света, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По информации ведомства, авария произошла 28 ноября в 10:00 (03:00 по московскому времени). В результате, электроснабжение пропало в крупном районе Владивостока. Без света остались более 9 тысяч жителей 50 многоквартирных домов.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент специалисты проводят ремонтные работы по устранению последствий аварии. Он также подчеркнул, что прокуратура проведёт проверку и даст оценку соблюдениям требований, которые должны были быть выполнены при обслуживании электросетей.

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В Волгоградской области двое детей ушли из дома, не пожелав жить с отчимом
28 ноября 2023, 07:44

Фото: iStock/Sinicakover

В Волгоградской области двое детей сбежали из дома, потому что не хотели жить с отчимом, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 10-летняя девочка и ее 4-летний брат ушли из дома днём 26 ноября. Беглецы оставили матери записку, в которой заявили, что не хотят жить с отчимом.

Дети оставили маме адрес, по которому они собираются остаться жить. При этом, они указали, что очень хотят вернуться жить домой, но только в том случае, если его покинет отчим «дядя Витя».

Взволнованная мать бросилась на указанный детьми адрес, однако, там их не оказалось. Сбежавших разыскивали почти сутки, пока они не попались на глаза случайной прохожей. Женщина отвела в полицию двух детей, которые бродили по улице без взрослых. 

Теперь полиция будет устанавливать, почему дети так не хотели жить с 32-летним отчимом, что решили сбежать из дома.

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#дом
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Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма
ВНИИ ГОЧС: штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение 15 регионов России
28 ноября 2023, 04:23

Фото: istockphoto/BalazsKovacs

В течение текущей недели в 15 регионах шести федеральных округов России могут возникнуть проблемы с обеспечением жизнеобеспечения населения из-за ожидаемых штормовых ветров со скоростью до 30 метров в секунду и сильных осадков, передает РИА Новости.
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил о возможных сбоях в работе систем, таких как транспортное сообщение и энергоснабжение населенных пунктов из-за воздействия порывов ветра и выпадения осадков до 25 миллиметров в некоторых местах.

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#шторм
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В Челябинске пьяный жених устроил смертельную аварию
28 ноября 2023, 01:55

Фото: iStock/artolympic

В Челябинске, в микрорайоне Чурилово, произошло ДТП поздно вечером 27 ноября, в результате которого погибла женщина, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
Водитель, виновник аварии, по словам его знакомых, на день до этого отмечал свадьбу и сел за руль в нетрезвом состоянии.

«Инцидент произошел около дома 11 по улице Трашутина в 22:15. По предварительной информации, мужчина 1996 года рождения, управлявший автомобилем Mitsubishi, столкнулся с автомобилем Daewoo под управлением мужчины 1994 года рождения», — сообщили в пресс-службе.
Погибла пассажирка автомобиля Daewoo, а пассажирка автомобиля Mitsubishi получила серьезные травмы.

Участник ДТП, который накануне свадьбы находился за рулем пьяным, как утверждают его знакомые, двигался по улице Трашутина со скоростью, превышающей 100 км/ч, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей», ссылаясь на свидетельские показания. Полиция находится в процессе расследования, чтобы установить обстоятельства аварии, включая состояние водителя Mitsubishi в момент происшествия и его скорость движения.

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#происшествия
#дома
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Жительница Петербурга выпрыгнула из окна в попытке спастись от насильника
В Петербурге девушка выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от насильника
28 ноября 2023, 01:39

Фото: iStock/Nataliia Gorsha

По информации портала 78.ru, 19-летняя девушка в Петербурге спасалась от насильника, выпрыгнув из окна третьего этажа.
Инцидент произошел в ранние утренние часы понедельника, 27 ноября, на улице Руднева в Выборгском районе. После происшествия ее доставили в больницу с серьезными травмами головы, груди и таза, включая открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану в области виска.

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#школьница
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Шедшее на Украину судно с подозрительным грузом затонуло у берегов Греции
Катимерини: затонувшее в Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом
28 ноября 2023, 01:20

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Судно Raptor, затонувшее у греческого острова Лесбос, следовало на Украину с подозрительным грузом, сообщает газета «Катимерини».
По документам, судно, флаг которого принадлежит Коморским островам, перевозило груз соли из Египта в Стамбул. Однако спасенный член экипажа рассказал представителям береговой охраны, что окончательным пунктом назначения была Украина, а в Стамбуле команда планировала пополнить запасы.

Подозрения в контрабанде усиливает факт, что капитан задержал отправку сигнала бедствия о пробое в корпусе судна не сразу, а только на следующий день, всего за несколько минут до затопления. Raptor затонул в воскресенье, 26 ноября. На борту находились 14 членов экипажа; одного спасли, 12 пропали без вести.

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#погибшие
#украина
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Рязанский губернатор прокомментировал попытку атаки беспилотника ВСУ на регион
Рязанский губернатор Малков: никто не пострадал при попытке атаки дрона ВСУ
27 ноября 2023, 23:12

Фото: iStock/rancho_runner

В инциденте со сбитым в Рязанской области украинским беспилотником никто не пострадал, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.
«Согласно первоначальной информации, нет пострадавших или материального ущерба», — отметил он.
Глава Рязанской области также подчеркнул, что беспилотник ВСУ был обезврежен с применением средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

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Смертельная партия метадона могла попасть из Ставрополя в Москву
27 ноября 2023, 18:43

Фото: iStock/aee_werawan

В российскую столицу могла попасть смертельная партия метадона из Ставрополя. Уже два человека госпитализированы в московские больницы с отравлением этим наркотиком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, в детскую больницу столицы попала двухлетняя девочка из Красногорска с отравлением метадоном. Вслед за ней госпитализировали 24-летнего молодого человека с отравлением этим же наркотиком из Хорошёвского района Москвы. Его привезли в медучреждение уже без сознания. Анализы показали сильное отравление метадоном. Он находится в токсикореанимации. Оказалось, что мужчина уже давно употребляет наркотики.

Сейчас полиция работает с девушкой, из квартиры которой и был госпитализирован парень. Они познакомились в клубе, а после продолжили общение у нее дома.

Напомним, в Астрахани не менее 25 человек попали в больницу из-за отравления метадоном, почти все находились в тяжелом состоянии. Впоследствии четверо из них скончались.

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#полиция
#наркотики
#отравление
#анализы
#мужчина
#девочка
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Депутат Матвеев: Властям Сочи надо ликвидировать последствия шторма
27 ноября 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/Sergey Spritnyuk

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что власти Сочи должны подключиться к устранению последствий непогоды.
«Скорость принятия решений у местных и федеральных властей должна быть более своевременной. Я рассчитываю, что МЧС и другие федеральные структуры подключатся к ситуации и сделают все необходимое. Будем надеяться, что местные власти не отвечают по причине фактической работы, а не потому, что им нечего сказать», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Матвеев.

Он добавил, что власти примрских городов должны в принципе всегда быть готовы к такого рода происшествиям и стихийным бедствиям.

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#сочи
#шторм
#коммунальные службы
#власть
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Два человека выпрыгнули с 11-го этажа, спасаясь от пожара в Новой Москве
27 ноября 2023, 18:08

Фото: iStock/photovs

В Новой Москве при возгорании квартир в одном из многоквартирных домов в поселке Знамя Октября погибли два человека, они выпрыгнули в окно с 11 этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, до возгорания местные жители поселка Знамя Октября услышали крики и хлопки. Позже в квартире на 11 этаже начался сильный пожар. Очевидцы сообщили, что женщина на балконе громко кричала о помощи и говорила, что не виновата. Тогда мужчина толкнул ее вниз, а следом прыгнул сам. Оба они погибли.

Ранее два человека погибли во время мощного пожара в жилом доме в подмосковной Шатуре. Огонь охватил двухэтажное здание, которое находится в поселке Садовое. Утром на месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Личности и пол жертв устанавливают правоохранители.

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#жители
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