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Более двух тысяч человек эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму

19 июля 2023, 07:16

Фото: iStock/Leonid Ikan

Из Кировского района Крыма из-за пожара на полигоне планируется эвакуировать порядка двух тысяч местных жителей. Об этом рассказал глава полуострова Сергей Аксенов.

«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте развернут оперштаб, сотрудники всех профильных служб также работают. Он также призвал доверять только проверенным источникам информации.

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#Крым
#полигон
#взрыв
#пожар
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ТАСС: Суд приговорил к 12 годам лишения свободы задержанного в России агента украинской разведки
19 июля 2023, 05:52

Фото: iStock/ancoay

Агент Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Александр Цилык приговорен к 12 годам лишения свободы. Об этом 19 июля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Второго Западного окружного военного суда
«Суд приговорил Цилыка к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима»,— сказал собеседник агентства.

По его словам, Цилык признал вину лишь частично, но зато активно способствовал раскрытию преступлений.

Как сообщала еще в 2021 году ФСБ, житель Киевской области Александр Цилык, житель Киевской области, был завербован и действовал по указанию начальника сектора — сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Максима Кириловца. Цилык, вместе с Кириловцем и двумя офицерами военной разведки, нелегально пересек границу Российской Федерации для оборудования схронов и переправки самодельных взрывных устройств. Он использовал фальшивые документы, согласно которым ехал в Россию на лечение.

Представители ФСБ отметили, что планировалось совершить теракт путем подрыва двух самодельных взрывных устройств, масса которых составляла 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Именно при извлечении этих устройств из тайника и был задержан Цилык, которому на тот момент было 23 года.

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#суды
#Россия
#Украина
#приговоры
#разведчики
#Александр Цилык
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Пропавшая в Ростовской области девочка найдена живой
18 июля 2023, 23:19

Фото: iStock/YuricBel

Шестилетняя девочка Алиса Белая, которая пропала днем 18 июля в городе Шахты Ростовской области, нашлась. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
О том, что ребёнка нашли и с ней все в порядке местным жителям сообщили сотрудники полиции. Информацию об этом подтвердили и родственники Алисы.

Мужчина, который увёл девочку, также найден. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что по ранее поступившей информации, пока родители одевали трёхлетнего брата девочки, к ребёнку подошёл мужчина и увёл в неизвестном направлении. Последний раз до этого Алису видели с незнакомцем в магазине «Господин Ростов», Себе мужчина купил пиво, а девочке сладости.

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#Ростовская область
#пропавшие дети
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В Ростовской области ищут 6-летнюю девочку, которую увёл с площадки неизвестный мужчина
18 июля 2023, 22:26

Фото:istockphoto/Yaraslau Saulevich

В городе Шахты Ростовской области пропала 6-летняя Алиса Белая. Днём ребёнок играл на площадке на улице Хабарова.
Shot пишет, что пока родители одевали трёхлетнего брата девочки, к ребёнку подошёл мужчина и увёл в неизвестном направлении.
 
Сообщается, что последний раз ребёнка видели с незнакомцем в магазине «Господин Ростов», Себе мужчина купил пиво, а девочке сладости.
 
Согласно ориентировкам, Алиса Белая одета в яркий оранжевый топ и джинсовые шорты. Девочку ищут волонтёры, сотрудники полиции и кинологи.

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#Ростовская область
#дети
#розыск
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В США бешеный бобр искусал девочку, которая купалась в озере
18 июля 2023, 22:17

Фото:istockphoto/SylvieBouchard

На озере Ланье в штате Джорджия на девочку напал бобр, зараженный бешенством.
WSB-TV сообщает, что ЧП случилось на территории частного дома рядом с береговой линией озера. Девочка купалась, когда на неё напал бешенный бобр. На помощь ребёнку пришёл отец, который вытащил дочь на берег и убил животное.
 
Девочку госпитализировали, а труп животного направили на исследование, которое установило, что бобр был болен бешенством.
 
Последний случай нападения бобра на человека на озере Ланье произошёл 12 лет назад.

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#бобер
#бешенство
#США
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КНДР могла запустить баллистическую ракету
18 июля 2023, 21:50

Фото: iStock/vadimrysev

По предварительным данным, КНДР произвела пуск баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство Киодо.
Отмечается, что пуск баллистической ракеты Северной Кореей возможен.

Напомним, ранее 12 июля КНДР произвела запуск ракеты в сторону Японского моря. По информации береговой охраны Японии, баллистическая ракета большой дальности была запущена из района Пхеньяна и находилась в полете более часа, после чего упала в море. Рыболовецким судам было рекомендовано не приближаться к обломкам в случае их обнаружения. Правительство Японии выразило протест северокорейским властям по поводу запуска снаряда.

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#баллистическая ракета
#КНДР
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Ливни с грозами в Подмосковье не вызвали перебоев с подачей электричества
18 июля 2023, 21:32

Фото: МинЖКХ МО

В Московской области не зафиксировали массовых отключений электричества из-за непогоды. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
«Аварийные бригады энергетиков работают в штатном режиме. В результате обрушившегося на регион циклона не зафиксировано массовых отключений электроэнергии», – отметил собеседник агентства.
Ранее в Главном управлении МЧС по Московской области информировали, что в Подмосковье с 13 часов 18 июля до 11 часов 19 июля ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Помимо этого, синоптики прогнозировали усиление ветра до 17-20 м/с.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Минэнерго МО
#непогода
#ливни
#гроза
#электрснабжение
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В Ростовской области родители избивали и морили голодом приёмных детей
18 июля 2023, 21:02

Фото:istockphoto/Discha-AS

Супружескую пару из Сальска обвиняют в истязании пятерых приёмных детей.
СУ СК РФ по Ростовской области сообщает, что 42-летняя женщина и 52-летний мужчина усыновили пятерых детей. Двоим  удалось сбежать из дома и сообщить правоохранителям об издевательствах.
 
Оказалось, что супруги регулярно били детей, лишали еды и не обеспечивали бытовых условий для проживания.
 
Детей изъяли из семьи, на приёмных родителей возбудили уголовное дело об истязании. Супругам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что защита опекуна Вероники Наумовой, которая полгода прятала тело 6-летнего Далера Бобиева в гараже, оспаривает избранную судом меру пресечения.

В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба от Вероники Наумовой, в которой она просит изменить ей меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, пишет «Е1».

Напомним, опекун малолетнего после пропажи мальчика путалась в показаниях и сначала заявляла о том, что мальчика могла похитить его родная мать, а затем опровергала свои же слова. Позже, тело мальчика было найдено в гаражах, установлено, что ребенок скончался несколько месяцев назад.

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#Ростовская область
#дети
#приёмные родители
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В бельгийском порту изъяли кокаин, спрятанный в контейнере с бананами
18 июля 2023, 21:02

Фото: iStock/DedMityay

Сотрудники полиции изъяли в бельгийском порту Антверпен почти 7 тонн кокаина, который был спрятан в контейнер с бананами. Об этом сообщает телеканал RTBF.
Уточняется, что контейнер прибыл из Эквадора. Полиция задержала четырех подозреваемых, которым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок расследования дела.

Сообщается, что вес изъятого кокаина составил 6 822 килограмма. 

Напомним, ранее секретная служба США, которая занимается охраной президента и высокопоставленных чиновников, расследовала инцидент с обнаружением в Белом доме порошка, похожего на кокаин. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний президент США Джо Байден принимает кокаин перед выступлениями.

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#наркотики
#порт
#Эквадор
#бананы
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В Тульской области мальчик напоролся на кол, который сельчане спрятали в поле
18 июля 2023, 20:50

Фото:istockphoto/Conny Pokorny

В Ефремовском районе Тульской области мальчик поранил ногу металлическим колом, который местные жители использовали для защиты поля от автомобилистов.
Telegram-канал «Инцидент Тула и область» пишет, что фермеры из сёл Дубики и Красивая Меча спасали свой урожай от автомобилистов, которые постоянно уничтожали их насаждения, добираясь на машинах по полю к реке.

Местные жители вкопали вдоль дороги металлические колья, надеясь, что автолюбители проколют шины и перестанут губить посевы, но в этой ловушке оказался ребёнок. Мальчик наступил на забитые железные колья. Рану придется зашивать.

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#Тульская область
#дети
#мальчик
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