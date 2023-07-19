Более двух тысяч человек эвакуируют из-за пожара на полигоне в Крыму

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Из Кировского района Крыма из-за пожара на полигоне планируется эвакуировать порядка двух тысяч местных жителей. Об этом рассказал глава полуострова Сергей Аксенов.
«Из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте развернут оперштаб, сотрудники всех профильных служб также работают. Он также призвал доверять только проверенным источникам информации.
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