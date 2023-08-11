Более ста человек подрались в Дагестане из-за музыки на свадьбе

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Конфликт между жителями двух сел с участием около 100 человек произошел в Ногайском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
В ведомстве сообщили, что причиной конфликта стали взаимные претензии жителей двух сел друг к другу.
По предварительной информации, разногласия произошли во время выбора музыкального сопровождения на свадьбе. В конфликте приняли участие около 100 человек. Мужчины использовали подручные средства, дубинки и палки для нанесения ударов. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые смогли прекратить противоправные действия.
О пострадавших в настоящее время не сообщается.
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По предварительной информации, разногласия произошли во время выбора музыкального сопровождения на свадьбе. В конфликте приняли участие около 100 человек. Мужчины использовали подручные средства, дубинки и палки для нанесения ударов. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые смогли прекратить противоправные действия.
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Анастасия Крестьянова