Больница в Газе, где укрываются 12 тысяч человек, подверглась обстрелу

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Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч жителей, подверглась обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.
По информации МВД Палестины, Армия Обороны Израиля также нанесла удар по окрестностям госпиталя в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа.
Ранее сообщалось, что руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа.
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Екатерина Коршунова