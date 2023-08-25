Больше 30 человек отравились шаурмой на севере Москвы

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В Москве 32 человека отравились курицей-гриль и шаурмой в заведении, расположенном на севере Москвы. Об этом сообщает СКР.
В ведомстве сообщили, что по факту отравления посетителей кафе, возбуждено уголовное дело. По имеющейся информации, клиенты заведения неоднократно обращались с жалобами на продукцию к представителям общепита. Также, потребители сообщали о случаях отравления.
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Анастасия Крестьянова