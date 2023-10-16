«Бомба с сюрпризом»: Самолет посадили из-за подгузника, принятого за взрывчатку

Суд в Донецкой Народной Республике вынес приговор 45-летнему военнослужащему ВСУ Леониду Онупко, который виновен в смерти десяти мирных жителей Мариуполя. Информацию об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу региональной прокуратуры.