«Бомба с сюрпризом»: Самолет посадили из-за подгузника, принятого за взрывчатку

Фото: istock / Takosan
Воздушное судно авиакомпании Copa Airlines произвело экстренную посадку после обнаружения подозрительного предмета на борту. Выяснилось, что экипаж принял использованный подгузник за бомбу. Информацию сообщает издание NZ Herald.
Издание сообщает, что после проверки пассажирам разрешили вернуться на борт самолета, после чего он прибыл во Флориду на пять часов позже запланированного. Владельца подгузника установить не удалось.
Читайте также:
Тушинский расчленитель, перед убийством, выпил со своей жертвой шесть бутылок водки
В Забайкалье бывшего сотрудника спецназа МВД осудили за убийство полицейского
Алина Юрчак