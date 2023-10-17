Бомж из Узбекистана устроил охоту на четвероклассницу в Москве

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Бомж из Узбекистана преследовал десятилетнюю девочку в столичном районе Ново-Переделкино, однако девочке удалось сбежать от преследователя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 22-летний уроженец Узбекистана попытался поймать девочку и преследовал ее прямо до двери квартиры, однако она успела забежать домой и закрыть дверь.
Девочка заметила преследователя недалеко от дома. Она ускорилась, но он не отставал и зашел за ней в подъезд. Однако ей удалось забежать в квартиру и закрыть за собой дверь. Мужчина сбежал, но попал на все видеокамеры. Оказалось, что это не первый подобный случай. В общедомовом чате рассказали, что данный мужчина фигурирует в нескольких подобных историях.
Через 10 дней мужчину удалось задержать. Он приехал в Россию в августе текущего года. Не имеет ни работы, ни жилья. Против него возбуждено уголовное дело.
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Девочка заметила преследователя недалеко от дома. Она ускорилась, но он не отставал и зашел за ней в подъезд. Однако ей удалось забежать в квартиру и закрыть за собой дверь. Мужчина сбежал, но попал на все видеокамеры. Оказалось, что это не первый подобный случай. В общедомовом чате рассказали, что данный мужчина фигурирует в нескольких подобных историях.
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Элина Позднякова