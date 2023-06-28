В Санкт-Петербурге босая девушка с ножом заставила мужчину купить ей сигареты на АЗС

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В понедельник, 26 июня, на проспекте Большевиков девушка без обуви зашла в магазин на АЗС и, взяв зажигалку и сигареты, направилась к кассе. Неизвестная продемонстрировала продавцу и мужчине в очереди кухонный нож, а затем предложила покупателю заплатить за нее, на что тот согласился.
Отмечается, что 24-летнюю девушку передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
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