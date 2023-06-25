Бойцы ЧВК «Вагнер» начали уходить из Воронежской области

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«После окончательного разрешения ситуации мы снимем введённые ограничения. Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба», — подчеркнул губернатор.
Напомним, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выдвинул условия и заявил, что собирается идти на Москву. Его военные будут блокировать Ростов-на-Дону до тех пор, пока к ним на переговоры не выйдет начальник Генштаба и министр обороны РФ. При этом на съезде с МКАД в районе Ясенево установлен блокпост с гранатомётом и БТР.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию со своим российским коллегой Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем Пригожиным и уговорил его остановить продвижение техники ЧВК на территории России, чтобы избежать кровавой бойни.