БПЛА по аэропорту в Пскове были запущены из Латвии или Эстонии, пишут турецкие СМИ

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В Пскове ночью с 29 на 30 августа более 20 украинских БПЛА атаковали аэропорт. По информации турецких СМИ, беспилотники были запущены из Латвии или Эстонии. Об этом пишет Pravda.ru.
«Отметим, что Псков расположен недалеко от Эстонии. И если окажется, что дроны запускались с территории страны-члена НАТО, то это развяжет России руки и позволит действовать совершенно в новом ключе, в том числе и на Украине», — заявил ведущий Первого канала Руслан Осташко.
В настоящее время на месте происшествия находится губернатор Михаил Ведерников. По его словам, жертв нет, информация о разрушениях уточняется.
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Диана Аванесян