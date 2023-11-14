БПЛА попытался атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне

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Беспилотник потерпел крушение при попытке атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в подмосковной Коломне, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, беспилотник упал утром 14 ноября около 07:30 утра.
В результате падения устройства были незначительно повреждены остекление и обшивка одного из зданий комплекса. К счастью, никто не пострадал.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО пресекли попытки киевского режима нанести удар по территории Московской области. Отмечается, что атаки беспилотников были пресечены в Московской, Тамбовской и Брянской областях.
Помимо этого, в ночь на 14 ноября вражеский беспилотник атаковал строящийся цех «Брянского химического завода имени 50-летия СССР».
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В результате падения устройства были незначительно повреждены остекление и обшивка одного из зданий комплекса. К счастью, никто не пострадал.
Помимо этого, в ночь на 14 ноября вражеский беспилотник атаковал строящийся цех «Брянского химического завода имени 50-летия СССР».
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Евгения Парфентьева