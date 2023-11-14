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БПЛА попытался атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне

14 ноября 2023, 12:03
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

Беспилотник потерпел крушение при попытке атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в подмосковной Коломне, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, беспилотник упал утром 14 ноября около 07:30 утра.

В результате падения устройства были незначительно повреждены остекление и обшивка одного из зданий комплекса. К счастью, никто не пострадал.


Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО пресекли попытки киевского режима нанести удар по территории Московской области. Отмечается, что атаки беспилотников были пресечены в Московской, Тамбовской и Брянской областях.

Помимо этого, в ночь на 14 ноября вражеский беспилотник атаковал строящийся цех «Брянского химического завода имени 50-летия СССР».

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В Подмосковье на складе Wildberries случилась массовая драка между сотрудниками
14 ноября 2023, 12:18

Фото: istock/artolympic

Причиной конфликта стала гофра с товарами.
«Осторожно, Москва» пишет, что инцидент произошёл на складе в Коледино в понедельник. Рабочие, по словам очевидцев, спорили из-за гофры с товаром. Словесный конфликт перерос в драку, в которой участвовали 5 человек. На видеокадрах видно, как 23-летний Минкаил начинает бить по лицу 28-летнего Олимжона. Ему на помощь мчится коллега на рохле. Он попытался удержать Олимжона, но мужчина потерял сознание после ударов по лицу. 

Пострадавшего доставили в больницу с ушибами мягких тканей и подозрением на сотрясение головного мозга. 

Знакомый Олимжона утверждает, что мужчина скончался от травм. По его словам, у него были проблемы со здоровьем. Это привело к смерти после ударов. Сообщается, что Минкаил ранее был судим за кражу.

Проводится проверка.   

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#сотрудники
#работа
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В Приморье женщина родила дома и сожгла ребенка в печке
Жительница Приморья родила дома и сожгла новорождённого в печке
14 ноября 2023, 11:25

Фото: iStock/fotoember

В Приморье женщина родила ребенка дома и сожгла новорождённого в печке. Об этом сообщает региональная прокуратура.
ЧП произошло в приморском посёлке Оленевод. Жительница посёлка обратилась в полицию и сообщила, что её соседка родила ребенка, однако младенец пропал. Тогда правоохранители организовали проверку дома и ребенка найти не смогли.

«Женщина пояснила, что родила самостоятельно, на учете в медорганизации не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась», - говорится в сообщении ведомства.

При этом, по информации РИА Новости, женщина сожгла новорождённого в печке сразу после родов. Дело находится под контролем прокуратуры.

Также в Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен. Роды наступили внезапно, когда женщина гуляла в парке, там она и решила оставить ненужного ей ребёнка.

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#младенец
#роды
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Осужденный за убийство Политковской принял участие в СВО и получил помилование
14 ноября 2023, 11:22

Фото: iStock/Sinenkiy

Осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов принял участие в СВО и был помилован, об этом «РБК» сообщил его адвокат Алексей Михальчик.
Напомним, журналистка Анна Политковская была убита 7 октября 2006 октября. Политковскую застрелили в подъезде её дома на Лесной улице в Москве. Следствие сразу пришло к выводу, что убийство было заказным. Однако, в 2021 году истёк срок давности преступления, а установить заказчиков так и не удалось.

При этом, организатором убийства признали бывшего оперуполномоченного УБОП Сергея Хаджикурбанова. Как сообщил его адвокат Михальчик, сперва Хаджикурбанов принимал участие в специальной военной операции в качестве заключенного. Но, когда его контракт истёк, то бывший заключённый получил помилование.

После этого Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны и сейчас участвует в СВО как «вольнонаемный военный».

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#минобороны
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Жительница Омской области бросила новорожденного ребёнка в парке
14 ноября 2023, 10:58

Фото: iStock/Kseniya Ivashkevich

В Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен, об этом сообщили на официальном сайте региональной прокуратуры.
По информации ведомства, произошёл этот инцидент ещё в конце сентября, однако, придать ситуацию огласке решили только сейчас.

Обнажённого новорожденного заметила идущая на работу женщина. Она сразу же сообщила о найденном ребёнке в экстренные службы. 

Как объяснили в прокуратуре, 33-летняя подозреваемая уже воспитывает двухлетнюю дочь, а о её новой беременности никто не знал, включая сожителя, который в этот момент проживал отдельно. Роды наступили внезапно, когда женщина гуляла в парке, там она и решила оставить ненужного ей ребёнка. 

Ребёнка уже передали в приёмную семью, а против матери возбудили уголовное дело. Отмечается, что она признала свою вину.

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В Москве арестовали обвиняемых в подготовке диверсии в воинской части
14 ноября 2023, 10:36

Фото: istockphoto/Thomasaf

Мужчины планировали совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники, которая находится в Дмитровском районе Подмосковья.
ТАСС пишет, что Мещанский суд Москвы отправил под стражу 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Юрия Михеева. Они занимались подготовкой диверсии на территории воинской части в Подмосковье. 

По версии следователей, обвиняемые планировали совершить поджог на базе хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. 

В первый раз обвиняемые пришли к ограждению объекта, желая разведать обстановку. Спустя несколько дней они вернулись  к воинской части с бутылками с зажигательной смесью. Их задержали полицейские и ФСБ.

По предположению следствия, Михеев и Мельников работали по заданию украинских спецслужб. Если арестованные будут признаны виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы. 

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В Челябинске ФСБ предотвратила теракт
ФСБ: в Челябинске задержан мужчина, готовивший теракт
14 ноября 2023, 10:22

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Челябинске задержан мужчина, подозреваемый в подготовке теракта, который поддерживает взгляды украинских националистов. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
«Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что задержанный мужчина планировал совершить теракт с помощью самодельные зажигательные гранаты.

Ранее также сообщалось, что ФСБ задержала наркомана из Ленинградской области хотел пересечь границу и воевать на стороне ВСУ. Уточняется, что 4-летний мужчина из Выборга в конце октября прибыл на поезде в Брянск, а далее хотел добраться на автобусе до границы.

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В подмосковной Коломне задержали местного жителя, шпионившего в пользу Украины

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#всу
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В Южной Африке выпал снег
14 ноября 2023, 10:12

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Зима со снегом пришла в Африку –улицы ЮАР покрылись снегом, град разбил стекла машин и обрушил крышу.
РЕН ТВ пишет, что на кадрах, которые сняли местные жители, видно, как вода в бассейне почти бурлит из-за падающего града. 

А в Великобритании из-за разрушительного шторма объявлен максимальный уровень погодной опасности. Ливни затапливают улицы, магазины и первые этажи жилых зданий. Автомобили оказались наполовину в воде. Ураганный ветер свалил деревья  и снёс небольшие постройки. 

Без электричества остались около 100 тысяч домов. Из-за шторма отменены несколько авиарейсов и приостановлено железнодорожное сообщение.

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Женщина угнала такси после того, как таксист отказался от секса с ней
14 ноября 2023, 10:00

Фото: istockphoto/junce

Жительница Таиланда угнала машину такси после того, как водитель отказался заниматься с ней сексом.
The Thaiger пишет, что 10 ноября таксист согласился подвезти 38-летнюю Джират из Бангкока в провинцию Пхетчхабури и обратно за 3000 бат (7,6 тысячи рублей). Таксист довез Джират до отеля в провинции. Он ей понравился, и женщина предложила заняться сексом. Таксист отказался. Тогда дама попросила таксиста приехать за ней на следующий день и отвезти её обратно в Бангкок.

По дороге в город мужчина остановился на заправке, чтобы сходить в туалет. Когда вернулся, обнаружил, что его машина пропала. Мужчина обратился в полицию. Спустя время правоохранителям удалось найти и остановить такси. Автомобилем управляла Джират.

На допросе женщина призналась в угоне. Джират грозит тюрьма и штраф в размере до 100 тысяч бат (255 тысяч рублей) или оба наказания. По словам мужчины, злоумышленница могла угнать его машину ещё раньше, если бы он согласился на секс с ней по прибытии в Пхетчхабури.

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В столичном общежитии мужчину избили до смерти
14 ноября 2023, 09:44

Фото: iStock/globalmoments

На севере Москвы двое мужчин до смерти избили знакомого во врем ссоры, об этом сообщает Следственный комитет Москвы в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, всё произошло вечером 12 ноября в общежитии на улице Дубнинской. 

Между тремя знакомыми завязалась ссора, в ходе которой двое мужчин избили 58-летнего собеседника так сильно, что от полученных травм он скончался на месте. 

Против двоих жителей общежития возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Оба фигуранта задержаны, в ближайшее время суд изберёт им меру пресечения. 

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