БПЛА упал на крышу веранды детского сада в Новой Москве

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Беспилотник упал на крышу детского лагеря «Солнечный городок» в Новой Москве, из здания эвакуировали более 80 детей, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По словам очевидцев, беспилотник квадрокоптерного типа рухнул на крышу детского учреждения. Инцидент произошел около 21:00. Охранник детского лагеря заметил, что к дрону было что-то привязано. Дети переведены в соседний корпус. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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