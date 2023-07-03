Брат Саакашвили предрёк скорую смерть политика

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Брат Михаила Саакашвили Давид прокомментировал существенную потерю весу политика. О состоянии бывшего президента Грузии он рассказал украинскому изданию «Политика страны»
Сейчас критически низкий вес Михаила показывает, как всё «идёт к летальному исходу». Собеседник издания даже не осмелился назвать точное количество килограммов. Кроме того, Давид подчеркнул, что факт отравления бывшего политика «докажет история».
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Андрей Гаврилов