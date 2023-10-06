Бразильские охотники показали видео, на котором им удалось застрелить чупакабру

Фото: iStock/Vitalii Puzankov
Охотники из Бразилии заявили, что застрелили в лесу чупакабру, а в доказательство показали видео, об этом сообщает Midamax.
По информации СМИ, группа охотников выслеживала кабана в лесу Гиа Лопес да Лагуна недалеко от Сан-Паулу. В какой-то момент на их пути встретилась чупакабра, которую мужчины успешно застрелили.
Бездыханное тело мифической твари попало на видео. Перевалившись через бревно лежит существо с длинными тощими руками, похожими на человеческие, и острыми клыками.
Ролик быстро стал вирусным в сети, однако, рассказ о чупакабре опроверг биолог Хосе Милтон Лонго. Он заявил, что существо на видео, скорее всего, является обезьяной ревуном, которая обитает в этих краях. К тому же, по словам эксперта, животное пролежало в лесу некоторое время, и точно не было только что застрелено.
Читайте также:
Паразиты, тревога, аллергия: Кинологи раскрыли, почему собака бегает за хвостом
В Великобритании брошенный питон заполз в дом и напугал женщину
Комар укусил нижегородца в нос и заразил его червём нитевидной нематодой
Бездыханное тело мифической твари попало на видео. Перевалившись через бревно лежит существо с длинными тощими руками, похожими на человеческие, и острыми клыками.
Читайте также:
Паразиты, тревога, аллергия: Кинологи раскрыли, почему собака бегает за хвостом
В Великобритании брошенный питон заполз в дом и напугал женщину
Комар укусил нижегородца в нос и заразил его червём нитевидной нематодой
Евгения Парфентьева