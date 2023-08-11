Британка, не знавшая о беременности, неожиданно для себя родила близнецов

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Жительница города Биддалф в Великобритании понятия не имела о том, что беременна, пока не родила близнецов, сообщает The Sun.
По информации СМИ, 34-летняя женщина находилась на 30-й неделе беременности, когда у нее начались схватки. Однако, британка не знала, что давно носит в животе детей, и решила, что живот у нее болит из-за расстройства желудка. Экстренные службы она вызвала только спустя несколько часов, когда терпеть боль стало уже невозможно.
Внезапно, женщина осознала, что все же была беременна. Рукой она нащупала головку ребенка, выходившего из родовых путей. Спустя 15 минут она родила сына. Прибывшие к ней медики выяснили, что на подходе у матери еще один ребенок. Они успешно приняли у нее роды второго сына.
Недоношенные близнецы провели четыре недели в отделении интенсивной терапии, но сейчас с ними, к счастью, все в полном порядке.
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Внезапно, женщина осознала, что все же была беременна. Рукой она нащупала головку ребенка, выходившего из родовых путей. Спустя 15 минут она родила сына. Прибывшие к ней медики выяснили, что на подходе у матери еще один ребенок. Они успешно приняли у нее роды второго сына.
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Евгения Парфентьева