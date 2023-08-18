Британская тюремщица попала за решетку из-за секса по телефону с заключенным

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В Великобритании суд графства Стаффордшир приговорил к году тюрьмы тюремщицу, состоящую в интимных отношениях с заключенным. Об этом пишет The Sun.
В результате Локстон сама оказалась за решеткой, а Хиггсу дополнительно назначили восемь месяцев тюрьмы за незаконное хранение телефонного устройства.
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